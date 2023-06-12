Leymosunlular Pikniği Yapıldı

Leymosun Kültür Vakfı’nın geleneksel etkinliği “Leymosunlular Pikniği “bugün yapıldı. Leymosunlular Kültür Vakfı organizasyonunda, Girne Belediyesi’nin katkılarıyla Boğaz Piknik alanında düzenlenen etkinliğe, Kuzey Kıbrıs’ın dört bir yanından Limasollular büyük ilgi gösterdi.

Leymosunlular Kültür Vakfı organizasyonunda, Girne Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşen piknik Boğaz Piknik alanında yer aldı.

Pandemi nedeniyle 3 yıl ara verilen etkinliğe, Kuzey Kıbrıs’ın dört bir yanından Limasollular büyük ilgi gösterdi.

Leymosun Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Yücem Rasımoğlu, pandemi nedeniyle 3 yıl ara verilen pikniği yeniden düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, amaçlarının Limasollular bir araya getirmek, kaynaştırmak ve Leymosun kültürünü yaşatarak, geleceğe aktarmak olduğunu ifade etti.

Önümüzdeki dönemde, piknik yanında, Leymosunluları bir araya getirecek farklı organizasyonlara da imza atacaklarını söyleyen Rasımoğlu, etkinliğin gerçekleşmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul da, etkinliği düzenleyen Leymosun Kültür Vakfını kutlayarak, pikniğin, Limasolluları bir araya getiren önemli bir etkinlik olduğunu ifade etti.

Girne’de 74’te sonra, nüfusun ağırlığını Limasol’dan göç eden vatandaşların oluşturduğunu dile getiren Şenkul, kent yaşamının kültürünün şekillenmesinde en önemli rolü Leymosunluların üstlendiğini söyledi.

Girne’nin kalbinin Leymosunlular olduğunu ifade eden Şenkul, belediye olarak Girne Kentinde meydan, sokak ve sahillerinde, Leymosun varlığını, ağırlık ve etkisini hatırlatacak projeleri hayata geçireceklerini vurguladı.

Etkinlikte, kurulan stantlarda gün boyunca Limasol ve Kıbrıs Türk Kültürünün vazgeçilmez lezzetleri olan yiyecek içeceklerin satışı yapıldı.

Grup Otantik ile Kıbrıs Havalarının sahne aldığı organizasyonda, vatandaşlar, Kıbrıs müzikleri eşliğinde keyifli bir gün geçirdi.

Pikniğe katılan vatandaşlar da, Lİmasolluları bir araya getiren etkinliğe katılmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.