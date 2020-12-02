  • BIST 1.334
  • Altın 456,287
  • Dolar 7,8079
  • Euro 9,4277
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün: 2'si yerel 21 pozitif vaka!

LGS ve YKS'de öğrenciler tüm müfredattan sorumlu olacak

» »
Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı gibi sınavların kapsamında bir değişikliğin söz konusu olmadığını, öğrencilerin tüm müfredattan sorumlu tutulacağını bildirdi.
LGS ve YKS'de öğrenciler tüm müfredattan sorumlu olacak

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi merkezi sınavların kapsamında şu anda bir değişikliğin söz konusu olmadığı" duyuruldu. 

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir."

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 19 Mayıs TMK, ARUCAD’ı Ziyaret Etti15 Kasım 2020 Pazar 11:12
  • GCE A-Level Sonuçlarına Göre Başarı Bursu Almaya Hak Kazanan 15 Öğrenci Belirlendi10 Kasım 2020 Salı 14:28
  • ARUCAD, Atatürk’ü Andı10 Kasım 2020 Salı 14:26
  • ARUCAD, yaratıcı atölye çalışmaları başladı         08 Kasım 2020 Pazar 16:20
  • ARUCAD'da Yaratıcı Atölyeler Başladı08 Kasım 2020 Pazar 14:33
  • YÖK Başkanı Saraç, pandemide yurt dışından Türkiye'deki üniversitelere usulsüz yatay geçişler yapıldığını doğruladı06 Kasım 2020 Cuma 15:08
  • MEB ‘siber saldırı’ demişti: EBA, öğrenciler derse girmeye çalışınca çökmüş05 Kasım 2020 Perşembe 18:41
  • Burs başvuruları yarın ve Cuma günü gerçekleştirilebilecek04 Kasım 2020 Çarşamba 12:31
  • Burs Başvuruları Yarın Ve Cuma Günü Yapılacak04 Kasım 2020 Çarşamba 10:44
  • ARUCAD, “UK NARIC” Üyesi Oldu03 Kasım 2020 Salı 14:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti