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Limasol'da 77 yaşındaki adam dolandırıcılık kurbanı

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Limasol'da 77 yaşındaki bir adam, kendisini ticari bir bankanın çalışanı olarak tanıtan ve kendisinden yaklaşık 7 bin avro almayı başaran kimliği belirsiz bir dolandırıcının kurbanı oldu.
Limasol'da 77 yaşındaki adam dolandırıcılık kurbanı

Polisten yapılan açıklamada, 3 Ağustos tarihinde, 77 yaşındaki kurbanın kendisiyle İngilizce konuşan ve ticari bir bankanın çalışanı gibi davranan kimliği belirsiz bir kişiden bir telefon aldığı ve ona, hesabındaki bazı işlemlerin şüpheli çevrim içi satın alımları içerdiğini söylediği belirtildi.

Bankacı olduğu iddia edilen kişinin, şikâyetçiyi ANYDESK uygulaması aracılığıyla bilgisayarına erişmesi için ikna ettiği ve ardından kendisine ibanking şifrelerini vermesini istediği aktarıldı.

Durumdan şüphelenmeyen 77 yaşındaki kişinin ise ayrıntılarını yabancıya verdiği ve bunun sonucunda dolandırıcının, şikâyetçinin hesabından bir Tayland banka hesabına 6.850 avroyu çekmeyi başardığı vurgulandı.

Polis, sahte beyanlarla para sızdırmak için yeni çevrim içi dolandırıcılıkla ilgili soruşturmalarını sürdürüyor.

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