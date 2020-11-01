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Lions Garden Disco , karantina kurallarını ihlal etti!

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Lions Garden Disco , karantina kurallarını ihlal etti!
Lions Garden Disco , karantina kurallarını ihlal etti!

Lions Garden isimli disko, koronavirüs önlemleri çerçevesinde kapalı olması gerekirken faaliyette olduğu tespit edildi. İşletmecisi O.G’ye yasal işlem başlatıldı.  

Bugün akşam saat 00.17 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren “Lions Garden” isimli disko, ilgili Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu tarafından 16 Kasım 2020 tarihine kadar tüm diskoların kapalı olması emredilmesine rağmen açık ve faaliyette olduğu tespit edildi.

Bahse konu eğlence yeri işletmecisi O.G. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Soruşturma devam ediyor...    

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