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Lirik Şiir Grubu’nun turnesi tamamlandı

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Lirik Şiir Grubu, konser turnesini Merkez Lefkoşa’da tamamladı.
Lirik Şiir Grubu’nun turnesi tamamlandı

Kıbrıs Edebiyat Derneği çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Lirik Şiir Grubu Telsim ana sponsorluğunda çıktığı 10'uncu yıl turne programını noktaladı.

Verilen bilgiye göre, Merter Refikoğlu, Yıltan Taşçı, Şehbal Hamzaoğulları, Kemal Taşçı ve Serkan Soyalan'dan oluşan Lirik Şiir Grubu’nun, “Bizim Şiirlerimiz, Bizim Şarkılarımız” başlıklı konserinde Hakan Çakmak da anıldı.

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar’ın konuk okuyucu olarak Lirik Şiir Grubu’na eşlik ettiği etkinlikte, Kıbrıs Edebiyat Derneği Başkanı ve Lirik Şiir Grubu üyesi Yıltan Taşçı tarafından Tanpınar’a teşekkür plaketi  sunuldu.

Gecede grup adına konuşma yapan Kıbrıs Edebiyat Derneği Asbaşkanı ve Lirik Şiir Grubu üyesi Serkan Soyalan, 10’uncu yıllarında Telsim Vodafone ile yaptıkları iş birliğinin önemini vurgulayarak, yıl boyunca her ay bir yerde olmak üzere 12 konser verdiklerini söyledi.

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da konuşmasında Lirik Şiir Grubu ile yıl içerisinde gerçekleştirilen konserler dizisinden büyük mutluluk duyduğunu söylerken,  çalışmaların  devam etmesini temenni etti.

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