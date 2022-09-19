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Londra’da Kraliçe’nin anmasında çanların çalmaması tepki çekti

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İngiltere, bugün Kraliçe 2. Elizabeth için düzenlenecek ve dünyadan çok sayıda liderin katılacağı cenaze törenine hazırlanırken, Londra’daki tarihi saat kulesi Big Ben’in çanlarının dünkü saygı duruşu sırasında çalmaması krize yol açtı.
Londra’da Kraliçe’nin anmasında çanların çalmaması tepki çekti

Geçen hafta hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth’in onuruna İngiltere genelinde 1 dakikalık saygı duruşu yapıldığı sırada Londra'daki dünyaca ünlü tarihi saat kulesi Big Ben'in çanlarının çalmaması nedeniyle soruşturma başlatıldı.

İngiltere’de Kraliçe 2. Elizabeth anısına ülke çapında dün akşam 1 dakikalık ulusal saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun başlangıcında ve bitişinde Big Ben'in çanlarının çalması planlandı. Saat kulesinin etrafında toplanan binlerce kişi çan sesi bekledi ama ses gelmedi.

ACİL SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kraliyet uzmanları, Kraliçe için bugün düzenlenecek ve çok sayıda dünya liderinin katılacağı cenaze töreninde de Big Ben'in çanlarının çalmama ihtimaliyle ilgili endişelerini dile getirdi. Bunun üzerine yetkililer olayla ilgili acil soruşturma başlattı.

Yapılan açıklamada saat kulesinde ufak bir teknik sorun görüldüğü ve bunun çözüldüğü belirtildi. Bir yetkili, “Çanları bugün yeniden test edeceğiz ve cenaze töreni sırasında çalacaklarına eminiz” dedi.

Bugün Westminster Abbey Kilisesi’nde düzenlenecek cenaze töreni sonrasında Kraliçe'nin naaşı St. George Şapeli’ne nakledilirken Big Ben'in çanlarının çalması planlanıyor.

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