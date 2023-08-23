LTB’deki geçici işçiler tüm haklarını eksiksiz almalıdır

Gece 20.00 ile sabah 06.00 arasında çalışan işçilerin İş Yasası kapsamında alması gereken düzensiz mesai ödenekleri ve yine İş Yasası’na göre işçilerin hakkı olan yıllık ücretli izin kullanımları konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır.

Aynı şekilde Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası ile İhtiyat Sandığı Yasası kapsamındaki prim ödemeleri konusunda da aldıkları ek mesailer üzerinden yatırılması gereken primleri yatırılmamaktadır. Bir diğer yandan Belediye Personel Yasası çerçevesinde işçilere ödenmesi gereken on üçüncü maaş ikramiyesi ödenmemektedir.

Lefkoşa’da başta temizlik olmak üzere, bu sıcaklarda dışarda, güneş altında asgari ücretle çalışan işçilerin yasal hakları, onlara sunulan bir lütuf değildir. Başta LTB bünyesinde çalışan geçici işçiler olmak üzere tüm özel sektör çalışanlarının yasa ile düzenlenmiş haklarıdır. Bu çerçevede emekçilerin yanlarında olduğumuzu ve tüm haklarını eksiksiz alana kadar yanlarında olmaya devam edeceğimizi belirtmek isteriz.

Yasaların uygulanması, geçici işçilerin haklarının verilmesi ve Lefkoşa halkının yaşanacak bir sorun nedeniyle belediye hizmetlerinden mahrum kalmaması için Lefkoşa Türk Belediyesi CTP Belediye Meclis Üyelerimiz ile sorunlar daha fazla büyümeden yasalar çerçevesinde bir uzlaşıya varılması için sorumluluk almaya hazır olduğumuzu ayrıca paylaşmak isteriz. Tüm kadrolarımız ile diyalog yolunu kullanarak sorunların çözümüne katkı sağlamaya hazır olduğumuzu kamuoyuna bildirir, saygılarımızı sunarız.