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Macron, Fransa sağlık sisteminde büyük eksiklikler olduğunu kabul etti

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2018'den bu yana Fransız sağlık sisteminde önemli eksikliklerin farkında olduğunu söyledi.
Macron, Fransa sağlık sisteminde büyük eksiklikler olduğunu kabul etti

Macron, başkent Paris'in de içinde olduğu Ile-de-France bölgesindeki Corbeil-Essonnes'da Güney Fransa Hastane Merkezi'nde sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek Fransa'nın sağlık sisteminin güncellenmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bugün aile doktoru olmayan 6 milyon vatandaşımız var. Yıl sonuna kadar kronik hastalığı olan 600 bin hasta tedavi için doktor arayışına girecek." diyen Macron, yeni hasta kabul eden ve kalıcı olarak hastalarını takip eden hekimlere yaptıkları ödeme miktarını artıracaklarını söyledi.

Macron, hastanelerdeki çalışma süresi planlamasını yeniden düzenleyeceklerini ve hazirana kadar mevcut sağlık sistemini güncelleyeceklerini ifade etti.

Sağlık çalışanlarının 35 saatten fazla çalışmama konusundaki katı tutumu eleştiren Fransız Cumhurbaşkanı, hastanelerde fazla mesainin gerekliliğine işaret etti.

Macron, 2018'den beri sağlık sisteminde önemli eksiklikler bulunduğunu, fazla çalışma saatleri nedeniyle sağlık çalışanlarının yaşadığı endişe ve yıpranmışlığın farkında olduğunu belirterek bu krizle başa çıkmak için çabaladıklarını dile getirdi.

"Ülkedeki doktorların yarısından fazlası 60 yaşın üstünde" diyen Macron, önemli bir kısmının emekliye ayrılacak olması nedeniyle doktor sayısının azalacağına işaret etti.

Fransa'nın sağlık sistemine 19 milyar avro yatırım yaptıklarını ve sağlık bütçesinin 3 yılda 50 milyar avroya yükseldiğini kaydeden Macron, önüne geçilmese, sağlık sisteminin gelecekte daha da kötüleşeceğini, önlemlerin artırılması gerektiğini belirtti.

Macron, sağlık kurumlarında randevularına gitmeyenleri eleştirerek bunun önüne geçmek için sağlık sigortasında düzenlemeye gideceklerini dile getirdi.

 

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