Macron'un yanındaki Fransız asker canlı yayında bayıldı (video)

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Çad'daki Fransız askerlerine hitap ettiği konuşmasının ardından okunan Fransız ulusal marşı 'La Marseillaise'in bitiminde bir asker bayıldı.

Olay, konuşmayı ve sonrasında okunan ulusal marşı canlı yayınlayan Macron'un kişisel Twitter hesabı üzerinden saniye saniye görüntülendi.

Çad'ın başkenti N'Djamena'da 'terörle mücadele' kapsamında görev yapan Fransız ordu kuvvetlerine hitap eden Macron'un konuşması 20 dakikadan fazla sürdü. Yapılan konuşmanın ardından ulusal marşın okunmasına geçildiğinde ise, marş bitiminde Macron'un yarım metre solunda bulunan askerlerden birinin bayılarak yere düştüğü görüldü.

Bunun üzerine diğer askerler hemen yardıma koşarken, Macron'un ise önce şaşırdığı, ardından bayılan askerin başında bekleyerek durumunu kontrol ettiği görüldü.

Macron, Christmas arifesini geçirmek üzere Çad'a geldi ve hafta sonunu da 'Barkhane operasyonu'nun yürütüldüğü bölgede geçiriyor.

4500'den fazla Fransız askeri, 2014 yılından bu yana 'terörle mücadele' kapsamında Sahel'de bulunuyor.