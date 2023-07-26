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Mağusa Suriçi esnaf toplantısı gerçekleşti

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Gazimağusa Belediyesi ile Gazimağusa Kaymakamlığı’nın ortaklaşa organize ettiği Mağusa Suriçi esnaf toplantısı gerçekleşti.
Mağusa Suriçi esnaf toplantısı gerçekleşti

Gazimağusa Belediyesi ile Gazimağusa Kaymakamlığı’nın ortaklaşa organize ettiği Mağusa Suriçi esnaf toplantısı önceki akşam saat 19:00’da Bandabuliya’da yapılarak suriçi esnafının görüşleri alındı. Gazimağusa Belediyesi, geçmiş medeniyetlerden günümüze ulaşan çok sayıda tarihi mirası barındıran Mağusa Suriçi’nin hem geliştirilmesi hem de turizme daha iyi hizmet etmesi için çalışmalarına devam ediyor. Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser, Gazimağusa Belediyesi Bayındırlık, İmar ve Proje Şube Amiri Abide Başman Eryaşar ve Belediye Mimarı Aysel Alihan’ın katıldığı toplantıya Suriçi esnafı da oldukça ilgi gösterdi.

Toplantının başında bir konuşma yapan Abide Başman Eryaşar, Mağusa Suriçi’nin sorunlarını sıkıntılarını konuşmak istediklerini, yeni dönemde suriçinde bazı düzenlemeler yapmak için çalışma yaptıklarını, suriçinin en büyük sorunu tuvalet ve çöp sorunu ile ilgili çalışmaların devam ettiğini, Çifte Mazgallar olarak bilinen Martinengo Burcu’nun ziyarete açıldığını, başka noktaların da ziyaret edilmesiyle ilgili çalışmanın devam ettiğini aktardı. Akkule kapısından turistlerin girişiyle ilgili hazırlık yapıldığını, Akkule’den turistlerin yaya olarak suriçine girmesinin sağlanacağını ifade eden Eryaşar, turistlerin hem hendeği hem de suriçini görmesine önem verdiklerini söyledi. Akkule’nin dışında elektrik ve telefon hatlarının yeraltına alınacağını ve görüntü kirliliğinin ortadan kalkacağını, Namık Kemal Meydanı’ndaki çeşmenin de tamir edilerek su akışının sağlandığını söyledi. Eryaşar, turistlerin rahatça dolaşabilmesi için araç ve yaya trafiğini dengelemek amacıyla bazı düşünceleri olduğunu, araç trafiğinin olduğu yollarda gündüz boş masaların olmasının da şikayete neden olduğunu, bu konuda da düzenleme olduğunu aktardı. Eryaşar, yapılan toplantının herkesin görüş ve düşüncelerini alarak, çoğunluğun hangi görüşte olduğunu öğrenmek ve kimsenin zarar görmeyeceği şekilde nasıl bir düzenleme yapılacağıyla ilgili olduğunu da ifade etti. Eryaşar, İstiklal Caddesi’nde eski Atun Eczanesi’nin olduğu bölgede gölgelendirme yapılması için deneme çalışmalarının da başladığını sözlerine ekledi.

Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser de, Belediye ve Kaymakamlık olarak Mağusa Suriçi esnafına ve burada yaşayanlara nasıl bir yaşam sunulması ve suriçinin nasıl cazibe merkezi yapılmasıyla ilgili konuştuklarını, bu çalışmaya da esnafın yön vermesi gerektiğini düşündüklerini, esnafın görüşlerini alıp Kaymakamlık olarak neler yapabileceklerini belirleyeceklerini, Belediyenin de çalışmaya sonuna kadar destek verdiğini aktardı.

Toplantı esnafın görüş, öneri ve şikayetlerinin dinlenmesiyle sonlandı.

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