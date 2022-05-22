Mağusa Ticaret ve Sanayi Odası Maraş'daki provokasyonlardan endişeli

Mağusa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Avgustinos Papathomas, kapalı Maraş’ın kıyı cephesindeki yeni Türk provokasyonları ile ilgili güçlü endişelerini dile getirdi.

Papathomas, Türklerin bir buçuk yıldır, bir çözüm umudu olduğuna dair ara sıra verilen güvencelere ve şehri hak sahibi sakinlerine geri döndürmeye yönelik net Birleşmiş Milletler kararlarına rağmen, parça parça kıyı cephesinin bir başka noktasını açtığını söyledi.

Türk tarafının provokatif eylemlerinin iki toplum arasında yıllardır inşa edilen güveni sarstığını vurguladı.

Papathomas, uluslararası toplumun Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı gösterdiği hassasiyetin aksine, Uluslararası ve Avrupa Hukukunun Kıbrıs konusunda geçerli olmadığına dikkat çekti.

Maalesef iki yüzlü bir politika izlendiğini ifade etti.

Mağusa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türk tarafının kademeli olarak kıyı cephesindeki noktaları açmaya devam etmesi ve ardından yerleşime devam etmesi halinde işlerin daha da zorlaşacağını ve şehrin yasal sakinlerine geri verilmesi kararını uygulamanın imkansız hale geleceği konusunda uyarıda bulundu.