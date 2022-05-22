  • BIST 2.372,35
  • Altın 942.117
  • Dolar 15.8689
  • Euro 16.7587
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAMaymun çiçeği salgını büyüyor

Mağusa Ticaret ve Sanayi Odası Maraş'daki provokasyonlardan endişeli

» »
Mağusa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Avgustinos Papathomas, kapalı Maraş’ın kıyı cephesindeki yeni Türk provokasyonları ile ilgili güçlü endişelerini dile getirdi.
Mağusa Ticaret ve Sanayi Odası Maraş'daki provokasyonlardan endişeli

Papathomas, Türklerin bir buçuk yıldır, bir çözüm umudu olduğuna dair ara sıra verilen güvencelere ve şehri hak sahibi sakinlerine geri döndürmeye yönelik net Birleşmiş Milletler kararlarına rağmen, parça parça kıyı cephesinin bir başka noktasını açtığını söyledi.

Türk tarafının provokatif eylemlerinin iki toplum arasında yıllardır inşa edilen güveni sarstığını vurguladı.

Papathomas, uluslararası toplumun Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı gösterdiği hassasiyetin aksine, Uluslararası ve Avrupa Hukukunun Kıbrıs konusunda geçerli olmadığına dikkat çekti.

Maalesef iki yüzlü bir politika izlendiğini ifade etti.

Mağusa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türk tarafının kademeli olarak kıyı cephesindeki noktaları açmaya devam etmesi ve ardından yerleşime devam etmesi halinde işlerin daha da zorlaşacağını ve şehrin yasal sakinlerine geri verilmesi kararını uygulamanın imkansız hale geleceği konusunda uyarıda bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney'de ortalık karışık...20 Mayıs 2022 Cuma 12:19
  • Güney Kıbrıs merkezli dolandırıcılık yapıldı20 Mayıs 2022 Cuma 11:23
  • Kasulidis: Kıbrıs sorununun kapsamlı bir şekilde çözülmesi için koşulların artık olgun hale geldi19 Mayıs 2022 Perşembe 16:48
  • Anastasiadis, Maraş konusunda girişimde bulunacağını açıkladı19 Mayıs 2022 Perşembe 15:57
  • Güney Kıbrıs'ın nüfusu açıklandı!19 Mayıs 2022 Perşembe 12:09
  • Rum başkanlık sarayındaki eylemde 1 kişi tutuklandı19 Mayıs 2022 Perşembe 11:35
  • Athienu-Luricina köylüleri yeni sınır kapısı açılması için girişim başlatıyor16 Mayıs 2022 Pazartesi 12:46
  • Kasulidis: Kıbrıs sorununun çözümü Türkiye’ye yönelik boru hattı için ön koşul16 Mayıs 2022 Pazartesi 12:40
  • Güney Kıbrıs’ta 5 kilo hintkeneviri ele geçirildi15 Mayıs 2022 Pazar 14:17
  •  Larnaka limanına iki yıl aradan sonra dün ilk yolcu (cruse) gemisinin geldi15 Mayıs 2022 Pazar 13:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti