  • BIST 9285.16
  • Altın 2023.113
  • Dolar 31.0044
  • Euro 33.5512
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAElektrik kesintisi olacak

Mağusa'da bazı bölgelere elektrik verilemiyor...

» »
KIB-TEK yaşanan arızadan dolayı Gazimağusa'da bazı bölgelere elektrik verilemediğini duyurdu.
Mağusa'da bazı bölgelere elektrik verilemiyor...

KIB-TEK'ten yaşanan arıza ile ilgili yapılan açıklama şöyle: 

21 Şubat 2024 Çarşamba günü orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle saat 12:48’den itibaren; Büyük Sanayi, Yeni Hastahane, Zabitler Petrol, Koruk Market ve arka sokağı , Glapsides Bölgesi, Yuvarlak Ev Bölgesi, Rauf Raif Denktaş Kongre Merkezi, DAÜ karşısı, North Bar bölgesindeki Apartmanlar ve DAÜ Güney Kampüsü’ne elektrik verilemiyor. Arızanın tespiti ve giderilmesi için çalışma başlatılmıştır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazimağusa’da yarın 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak13 Şubat 2024 Salı 11:55
  • Gazimağusa'da Motosiklet Kazaları: İki Ayrı Olayda Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı08 Şubat 2024 Perşembe 16:43
  • Gazimağusa'da Kumarhane Denetiminde 11 Kişi Yakalandı07 Şubat 2024 Çarşamba 15:29
  • Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nde spor tesisi inşa edilecek06 Şubat 2024 Salı 19:02
  • Gazimağusa'da Trafik Kazası: Motosikletle Çarpışan Araç Sürücüsü Yaralandı05 Şubat 2024 Pazartesi 15:51
  • Mağusa'da o yol trafiğe açıldı04 Şubat 2024 Pazar 10:49
  • Gazimağusa, kent müzesine kavuşuyor04 Şubat 2024 Pazar 10:21
  • Gazimağusa Limanı'nda Gümrüksüz Mal Tasarrufu: Şüpheliler Tutuklandı03 Şubat 2024 Cumartesi 11:13
  • Trafikte yol verme kavgası02 Şubat 2024 Cuma 13:27
  • 65 yaşındaki Şaban Er yaşamını yitirdi01 Şubat 2024 Perşembe 13:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti