Mağusa'da bazı bölgelere elektrik verilemiyor...

KIB-TEK yaşanan arızadan dolayı Gazimağusa'da bazı bölgelere elektrik verilemediğini duyurdu.

KIB-TEK'ten yaşanan arıza ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

21 Şubat 2024 Çarşamba günü orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle saat 12:48’den itibaren; Büyük Sanayi, Yeni Hastahane, Zabitler Petrol, Koruk Market ve arka sokağı , Glapsides Bölgesi, Yuvarlak Ev Bölgesi, Rauf Raif Denktaş Kongre Merkezi, DAÜ karşısı, North Bar bölgesindeki Apartmanlar ve DAÜ Güney Kampüsü’ne elektrik verilemiyor. Arızanın tespiti ve giderilmesi için çalışma başlatılmıştır.