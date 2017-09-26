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Mağusa'da gölete insan dışkısı mı döküyorlar?

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Mağusa'da gölete insan dışkısı mı döküyorlar?
TDP Gazimağusa İlçe Başkanı Ece Balcı sosyal medyada adeta isyan etti.

İşte o açıklama;

Artık yeter !

Defalarca uyardık.

Kanalizasyon arıtılmadan gölete dökülüyor dedik. Bir vatandaşımızın şikayeti ve çektiği resimle iste Gülseren göleti. Yerinde ziyaret ettikten sonra sorunun hala devam ettiğini gözlemledik. Siz halkınızı insan dışkısı içinde yaşamaya mı layık görüyorsunuz? 


Çevre dairesine de yazılı şikayette bulunduktan sonra bizlere tespitimizin doğru olduğunu söylemesine rağmen Mağusa Belediyesine yarattığı bu kirlilik nedeniyle ceza uygulamamıştır. Cevre dairesini görevini yapmaya davet ediyorum !

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