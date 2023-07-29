Mağusa'da hırsızlık, 2 tutuklama

Gazimağusa’da faaliyet gösteren Maraş Gençlik ve Spor Kulübü Lokali’nin penceresinden içeriye girerek para çaldığı tespit edilen 19 yaşındaki T.Ö. ve 27 yaşındaki M.A. tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 27- 28 Temmuz 2023 tarihleri arasında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren Maraş Gençlik ve Spor Kulübü Lokali’nin penceresi açılarak içeriye girilmiş ve çelik kasa içerisinde muhafaza edilen 33 bin TL, 100 Dolar, 30 Euro ve 570 İngiliz Sterlini para çalındığı belirtildi.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen yaşındaki T.Ö. ve 27 yaşındaki M.A.’nın tutuklandığı bildirildi.
Polisin soruşturması devam ediyor.
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