Mağusa'da iğrenç olay! Öz kızına tecavüz etti

14 yaşındaki öz kızına araç içerisinde cinsel tecavüzde bulunan baba O.D, kızı ile birlikte yarı çıplak halde Gazimağusa polis müdürlüğüne bağlı cürümleri önleme şubesi tarafından tespit edilerek tutuklandı.

16.10.20 tarihinde saat 00.35 raddelerinde Gazimağusa Derinya bölgesinde 14 yaşındaki öz kızına araç içerisinde cinsel tecavüzde bulunan baba O.D, kızı ile birlikte yarı çıplak halde Gazimağusa polis müdürlüğüne bağlı cürümleri önleme şubesi tarafından tespit edilerek tutuklandı.

Toplumda büyük öfke ve tepki toplayan bu olayın zanlısı olan baba bugün 16.10.20 tarihinde güvenlik önlemle altında, yakın akraba ile cinsi münasebette bulunma, 16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz, cinsel istismar cinsel saldırı suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün süreyl tutukluluk emri temin edildi.

Öz kızını saatlerce alıkoydu Bugünkü duruşmada İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar ilk tanık olarak PM Gökhan Kol’u dinletti. PM Kol yemin altında verdiği şahadette meselenin olguları ile ilgili mahkemey bilgi aktardı.

Kol şahadetinde, 15.10.20 tarihi saat 18.00 ile 16.10.20 tarihi saat 00.35 arasında Gazimağusa’da üç ayrı yerde öz kızına cinsel saldırıda bulunan zanlının aynı akşam saat 00.35 raddelerinde Derinya’da mandralar bölgesinde cürümleri önleme şubesi ekiplerince tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Öz kızı ile birlikte araç içerisinde yarı çıplak halde tespit edilen zanlının, öz kızına cinsel tecavüzde bulunmak suretiyle yakın akraba ile cinsi münasebet, kızının göğüs ve vücudunun muhtelif yerlerini defalarca okşamak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu belirten PM Kol, zanlının derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Zanlı baba ifadesinde suçunu kısmen itiraf etti Zanlının işlemiş olduğu suçla ilgili kısmen itiraf niyetinde gönüllü bir ifade verdiğine değinen PM Kol, tahkikatı yeni olduğunu, bu ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını, alınacak ifadeler yanında incelenecek kamera görüntülerinin de bulunduğuna dikkat çektikten sonra zanlı aleyhine 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

“bir şey söylemiyorum. Kızımı kötüleyemem”

Avukatı bulunmayan zanlıya yargıcın bir şey söylemek ister misin diyerek fırsat vermesi üzerine konuşan zanlı, “bir şey söylemiyorum. Kızımı kötüleyemem” dedi. Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, toplumda büyük infial ve öfke yaratan bu olayın tahkikatında polisin süreye ihtiyacı olduğu aşikârdır diyerek polisin tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)