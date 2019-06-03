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Mağusa'da kadına şiddet: Tartıştığı eşinin burun kemiğini kırdı

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Mağusada kadına şiddet: Tartıştığı eşinin burun kemiğini kırdı
Mağusa'da kadına şiddet: Tartıştığı eşinin burun kemiğini kırdı

2.6.2019 tarihinde saat 14.30 raddelerinde, Gazimağusa’da Golden Rezidans’da bulunan ikametgâhlarında, İran uyruklu M. R. R.H (E-52) aralarında çıkan bir tartışma sonucu eşi Z.S (K-44)’nin yüzüne eli ile vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ederek burun kemiğinin kırılarak vahim bedensel zarara uğramasına neden olmuştur. Aynı gün tutuklanan zanlı bugün 3.6.19 tarihinde Gazimağusa Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Tahkikat memuru Osman Üreten yemin tahtında verdiği şahadette olay ile ilgili olguları aktardı. Üreten şahadetinde zanlının tartışma esnada eşinin yüzüne tokat atması sonucu burun kemiğinin kırılmasına neden olduğunu aktardı. Suçunu kabul eden zanlının KKTC’de okuyan kızı nedeniyle yasal statüde olduğuna vurgu yaparak davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.
Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik kartı, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi ve 18000 TL nakdi teminat yatırması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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