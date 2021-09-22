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Mağusa'da kanunsuz patlayıcı maddeden tutuklama

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Mağusa'da kanunsuz patlayıcı maddeden tutuklama
Mağusa'da kanunsuz patlayıcı maddeden tutuklama

20.9.2021 tarihinde, Tuzla - Gazimağusa Anayolu üzerinde, M.B.H. (E-18), D.A.K.(E-19), M.S.S.(E-19) ve A.A.(E-18), kullanımlarında bulunan araç ile seyir halinde oldukları sırada, tasarruflarında bulunan patlayıcı madde sınıfına giren, toplam yedi adet plastik torpili araçtan dışarı atıp patlatmak suretiyle rahatsızlık yaptıkları tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar tutuklanmışlardır. 

Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada; bahse konu patlayıcı maddelerin (torpilleri) M.B.H. (E-18)  tarafından S.Y.(E-40)’den satın aldığı öğrenilmesi üzerine, S.Y’nin Alaniçi’ndeki ikametgahında 21.09.2021 tarihinde yapılan aramada; muhtelif marka ve ebatlarda patlayıcı madde sınıfına giren toplam 13.364 adet plastik torpil, topaç, meşale, tabanca mantarı tespit edilerek emare olarak alınmıştır.

S.Y. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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