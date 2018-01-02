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Mağusa’da kardeş kardeşi vurdu!

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Mağusa’da kardeş kardeşi vurdu!
Gazimağusa’da aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu çıkan tartışmada kardeş kardeşi vurdu.

Olay 17.15 sıralarında Gazimağusa’da bulunan Zabitler Petrol’de meydana geldi.

Ulus Zabitler (E-57) ve Şevki Zabitler (E-52) aralarında bilinmeyen bir konudan dolayı anlaşmazlık çıktı. Tartışma sırasında Ulus Zabitler (E-57) tabanca ile kardeşi Şevki Zabitler’i (E-52)’yi vurdu. Ağır yaralanan kardeş Şevki Zabitler, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor. (mha)

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