Mağusa’da kardeş kardeşi vurdu!

Gazimağusa’da aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu çıkan tartışmada kardeş kardeşi vurdu.

Olay 17.15 sıralarında Gazimağusa’da bulunan Zabitler Petrol’de meydana geldi.

Ulus Zabitler (E-57) ve Şevki Zabitler (E-52) aralarında bilinmeyen bir konudan dolayı anlaşmazlık çıktı. Tartışma sırasında Ulus Zabitler (E-57) tabanca ile kardeşi Şevki Zabitler’i (E-52)’yi vurdu. Ağır yaralanan kardeş Şevki Zabitler, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor. (mha)