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Mağusa'da ölüm tehtidi! Çocuğun yetim kalır!

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Mağusa'da ölüm tehtidi! Çocuğun yetim kalır!
Mağusa'da ölüm tehtidi! Çocuğun yetim kalır!

Gazimağusa’da 11.2.20 tarihinde A.T Argüden yazanesine girerek içerde bulunan A.Ç’ye 65 Bin TL’lik borcunu ödemez ise “seni öldürecem 7 yaşındaki çocuğun öksüz kalacak” diyerek şiddet tehtidinde bulundu.

Zanlı bugün 12.2.20 tarihinde şiddet tehdidi suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Şahıs Hakkında bir kefil ve 40 Bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla serbest kaldı. MHA

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