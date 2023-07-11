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Mağusa'da park halindeki araç küle döndü...

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Gazimağusa’da, park halinde bulunan forklift araçta yangın çıktı. Yangın sonucu araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Mağusa'da park halindeki araç küle döndü...

Polisin araç yangınıyla ilgili açıklaması şöyle:

    09.07.2023 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Uluçam Yolu sokak üzerinde park halinde bulunan PB 514 plakalı forklift aracın muhtemelen makine bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, aracın makine bölümündeki tüm elektrik kabloları, mazot filtresi, hava hortumları, radyatörün yedek su deposu ve mazot hortumları tamamen, makine kaportası ise kısmen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

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