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Mağusa'da Saatçi Salih Oktay fırtınası esiyor...

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Oktay: Gazimağusa’mızı hepimizin istediği gibi yaşanabilir bir şehir yapacağım
Mağusa'da Saatçi Salih Oktay fırtınası esiyor...

Bağımsız Gazimağusa Belediye Başkan adayı Salih Oktay 25 Aralık’ta yapılacak yerel seçimler için seçim çalışmalarına büyük bir hızla devam etti.

Gazimağusa esnafı ile görüşen Salih Oktay, esnaftan büyük ilgi gördü.

Gazimağusa Belediye’sini bulunduğu batak durumdan kurtaracağını, çağdaş ve yenilikçi belediye anlayışından yola çıkarak, Gazimağusalılara yakışır bir belediye başkanı olacağını “40 yıllık esnaf olarak ne kadar güçlükle ayakta durmaya çalıştığınızı en iyi ben biliyorum. İşte tamda bu yüzden, siz değerli zanaatkarların ve esnafın her daim yanında olacağım! Gazimağusa’mızı hepimizin istediği gibi yaşanabilir bir şehir yapacağım.” diyerek Gazimağusa esnafının desteğini istedi.

Gazimağusa Belediyesi esnaf ve zanaatkarlarının önünü açacağını ve bir turizm şehri olan Gazimağusa’ya turist akışının sağlayacağını ve Gazimağusa’nın adanın turizm şehri yapacağını söyledi.

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Gazimağusalılar ise Salih Oktay’a olan desteğini şu sözlerle dile getirdi:

“Salih Oktay bizden biri!”, “Halkın adayı”, “o bir esnaf”, “Salih Oktay bizler gibi bir emekçi”, “Parti çatısı altına sığınmadan kendi çabası ile Gazimağusa’mızı kurtaracak tek aday!”, “Gazimağusa’mız için en iyisi” yorumlarını kaydederek 25 Aralık belediye seçimlerinde Salih Oktay’ı destekleyeceklerini söylediler.

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