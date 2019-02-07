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Mağusa'da yük gemisi karaya oturdu (video-haber)

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Mağusa'da yük gemisi karaya oturdu
Mağusa'da yük gemisi karaya oturdu (video-haber)

Ülkemizi etkisi altına alan Kötü hava koşulları nedeniyle Mağusa Limanı yanındaki Gülseren askeri kışla önünde Salim isimli yük gemisi karaya vurdu. Mürettebat Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Kurtarma ekipleri ile vatandaşların yardımıyla kurtarıldı

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