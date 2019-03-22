Mağusalı gençlerden 12 Nisan'da iklim değişikliği için eyleme katılma çağrısı

Bugün GMTMK ve NKL lise öğrencilerinin Mağusa Anıt Çemberi’nde yaptıkları eylem ile iklim değişikliğine karşı farkındalık yaratmaya çalışırken, karbon odaklı değil doğa dostu enerji kaynaklarından yararlanması gerektiğini vurguladılar.

Öğrenciler ayrıca herkesi 12 Nisan’da gerçekleşecek küresel eylemin bir parçası olmaya çağrıdı.

İşte bir öğrenci tarafından kaleme alınan metin:

“Bugün GMTMK ve NKL lise öğrencileri tüm hükümetleri sera gazı yaymadan, petrol gibi fosil yakıtları kullanmadan, güneş ve rüzgar panelleriyle elektrik üretmeye davet ettiler. Peki niye? Çünkü küresel ısınma sebebiyle dünya gezegeninin ortalama sıcaklığı, sanayi devriminden sonra 1°c yükseldi. Ve yükselmeye devam ediyor. Eğer 11 yıl içinde insanlık karbondioksit salınımını 0a yaklaştıracak kadar azaltmazsa artık geri dönüşü olmayan olaylar zinciriyle kendi sonunu getirecek ve kendiyle birlikte gezegendeki tüm varoluşu da öldürecek. Fakat hala vaktimiz var, çok az da olsa. Dolayısıyla, 12 Nisandaki küresel, tüm dünyada yapılacak olan eyleme siz de katılın! Herkesi bekliyoruz..”