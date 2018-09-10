Makam odasında kısır partisi

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Osman Türkyılmaz'ın eşi Necibe Türkyılmaz makam odasında 11 arkadaşıyla bir araya geldi.

Pastalı, kurabiyeli, kısır partisi sosyal medyada paylaşıldı. Necibe Türkyılmaz "Güzel sürprizlerinden dolayı arkadaşlarıma çok teşekkür ederim" mesajını yazdı. Etkinliğe katılan Emine Dalan da "Biz teşekkür ederiz, tekrar buluşalım" karşılığını verdi.

Bazı vatandaşlar makamda kadınlar matinesi düzenlenmesine tepki gösterdi.

Sosyal medyada şu eleştiriler yapıldı:

"Osman Türkyılmaz, kaymakamlıktaki makam odası babanızın çiftliğimi ki eşiniz Necibe Hanım ahbaplarını toplayıp kadın günü kısır partisi yapıyor. Buradan yetkilileri uyarıyorum ya gereğini yaparsınız ya da bu konuyu en üst merci neredeyse oraya kadar taşırım bilesiniz."