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Malezya'da devlet fonundan çalınan 4,5 milyar doların 4,8 milyon dolarının geri alındığı duyuruldu

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2019 ile Şubat 2024 arasında, 1MDB varlıklarında toplam 29,03 milyar ringgitin (6 milyar dolar) geri kazanıldığı belirtildi.
Malezya'da devlet fonundan çalınan 4,5 milyar doların 4,8 milyon dolarının geri alındığı duyuruldu

Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC), skandala karışan devlet fonu 1Malaysia Development Berhad (1MDB) ile ilgili 4,83 milyon dolardan fazla varlığın Ocak 2023 ile Şubat 2024 arasında geri alındığını duyurdu.

Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC), 1MDB varlıklarını geri alma görev gücü ve yabancı kurumlarla işbirliği yaparak 1MDB varlıklarını hem ülke içinde hem de uluslararası alanda geri aldığını söyledi.

Komisyondan yapılan açıklamada, "Bu fonlar ve varlıklar, mahkeme kararlarının yanı sıra beş kişinin dahil olduğu gönüllü teslimiyet de dahil olmak üzere çeşitli yollarla başarılı bir şekilde kurtarıldı ve daha sonra Malezya hükümetine iade edildi" denildi.

Ajans, 2019 ile Şubat 2024 arasında, 1MDB varlıklarında toplam 29,03 milyar ringgitin (6 milyar dolar) geri kazanıldığını da sözlerine ekledi.

4,5 milyar dolarlık vurgun

Malezyalı ve ABD'li müfettişler 2009-2014 yılları arasında 1MDB'nin üst düzey yöneticileri ile iş birlikçilerin söz konusu fondan 4,5 milyar dolar şahsi hesaplarına aktardığını ileri sürüyor.

Eski Malezya Başbakanı Necip Razak, 1MDB skandalıyla bağlantılı bir davada suçlu bulunduktan sonra 12 yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak geçen hafta Malezya af kurulu tarafından cezası yarıya indirilmişti.

Malezya geçen ay 1MDB skandalıyla bağlantılı yabancı bankalara karşı yasal işlem başlatmayı düşündüğünü söyledi.

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