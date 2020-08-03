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Mali'de Orduya Eş Zamanlı İki Saldırı: 5 Ölü

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Mali'de Orduya Eş Zamanlı İki Saldırı: 5 Ölü
Mali'de Orduya Eş Zamanlı İki Saldırı: 5 Ölü

Mali'de orduya düzenlenen çifte saldırıda 5 asker hayatını kaybetti.

Mali ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, başkent Bamako'ya yaklaşık 400 kilometre mesafedeki Goma-Coura köyünden Diabaly kasabasına ilerleyen askeri konvoy pusuya düşürüldü. 

Saldırıda 4 zırhlı araçla kamyonet kayboldu. 

Eş zamanlı olarak Goma-Coura'da bulunan askeri kamp da topçu saldırısına uğradı. Teröristler tarafından gerçekleştirilen 2 saldırıda 5 asker yaşamını yitirdi, 5 asker de yaralandı. 

MALİ'DE SİYASİ KRİZ

Ülkede mayıs ayından bu yana Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın istifası için gösteriler düzenleniyor.

Keita karşıtı gösterileri, Anayasa Mahkemesinin, mart-nisan aylarında düzenlenen iki turlu genel seçimin resmi sonuçlarını açıklarken, geçici sonuçlara göre seçilemeyen 31 vekilin kazandığını duyurması tetiklemişti.

Eski Yüksek İslam Konseyi (HCIM) Başkanı İmam Dicko'nun başını çektiği, muhalif siyasi partiler ve çok sayıda sivil toplum örgütünün oluşturduğu M5 RFP platformu, 5 ve 19 Haziran'da yüz binlerce kişinin katılımıyla geniş çaplı protesto gösterisi düzenlemişti.

M5 RFP platformu, Keita'nın istifa etmeyeceğini duyurması üzerine gösteri ve sivil itaatsizlik çağrısı yapmıştı. 

10 Temmuz Cuma günü başlayan protestolarda, göstericiler ulusal radyo ve televizyon binasını işgal ederek kentin ana yollarını kapatmış, çıkan olaylarda 11 kişi yaşamını yitirmiş en az 124 kişi yaralanmıştı.

Keita, tansiyonu düşürmek için Anayasa Mahkemesini feshetmişti. 

ECOWAS ACİL TOPLANDI

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkelerin liderleri, Mali'de siyasi krize çözüm bulmak için 28 Temmuz'da acil toplanmıştı. 

Toplantıda, Meclis Başkanı da dahil tartışmalı 31 milletvekilinin derhal istifa etmesi, Anayasa Mahkemesinin hızlı şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği kararı alınmıştı. 

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