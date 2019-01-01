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Manchester'da terör saldırısı şüphesi

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İngiliz polisi Manchester’da yılbaşı akşamı üç kişinin yaralandığı saldırının terör saldırısı olduğundan yola çıkıyor.
Manchester'da terör saldırısı şüphesi

İngiltere'nin Manchester kentinde yılbaşı akşamı düzenlenen bıçaklı saldırının terör saldırısı olduğu tahmin ediliyor. Manchester emniyetinden bir sözcü Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada, terör saldırısı olduğundan yola çıktıklarını söyledi. Manchester polisi zanlının Pazartesi akşamı Victoria tren istasyonunda üç kişiyi bıçakla yaraladığını belirtti. Olayla ilgili soruşturmayı terörle mücadele birimi yürütüyor.

Manchester Evening News'in haberine göre zanlı bıçakla saldırdığı sırada, "Allah" diye bağırdı. Bir görgü tanığı saldırganın büyük bir bıçakla kurbanları hedef aldığını, ancak olay yerine hızlıca gelen bir polis memurunun zanlıya biber gazı ve elektro şok cihazı ile müdahale ettiğini aktardı. BBC televizyonu çok sayıda polis memurunun bir kişiyi etkisiz hale getirmek istediği sırada çekilen görüntülere yer verdi.

Polis saldırganın 50 ve 60 yaşlarında bir kadın ve erkeği yüz ve vücutlarından yaraladığını açıkladı. Bir polis memurunun da omzundan aldığı bıçak darbeleri nedeniyle hastanede tedavi gördüğü, ardından ise taburcu edildiği belirtildi. 

Manchester Emniyet Teşkilatı'nın düzenlediği basın toplantısında, zanlının Manchester'deki evinde arama yapıldığı açıklandı. Başbakan Theresa May yaptığı açıklamada güvenlik güçlerine teşekkür etti. Başbakan, saldırıda yaralananlara da geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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