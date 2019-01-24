  • BIST 101.409
  • Altın 216,877
  • Dolar 5,2580
  • Euro 5,9787
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Maradona: Maduro ile birlikteyim

»
Maradona, Venezuela'daki krizle ilgili instagram hesabından açıklama yaptı
Maradona: Maduro ile birlikteyim

Arjantinli futbol efsanesi Maradona, "Bugün, her zamankinden daha fazla, Başkan Nicolas Maduro ile birlikteyim. Venezuela'yı yöneten halk var" dedi.

Venezuela’da Meclis Başkanı Juan Guaido’nun kendisini “geçici devlet başkanı” ilan etmesi ve ilk desteği Trump'tan almasından sonra Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya Arjantinli Diego Maradona Instagram hesabından destek verdi ve şu ifadeleri kullandı.

“Değişmeyeceğim. Bugün, her zamankinden daha fazla, Başkan Nicolas Maduro ile birlikteyim. Venezuela’yı yöneten halk var. Onları seviyorum.” (HABER MERKEZİ)

 

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ünlü Model Emily Ratajkowski'nin Göğüsleri Sosyal Medyada Alay Konusu Oldu (VİDEO)23 Ocak 2019 Çarşamba 17:09
  • Ev ve araba fiyatına güvercinler 'otelde konaklıyor'23 Ocak 2019 Çarşamba 17:05
  • Hamileliğe yol açan üçlü ilişki iddialarına Teyana Taylor, Iman Shumpert ve porno yıldızından yanıt23 Ocak 2019 Çarşamba 16:31
  • Ünlü oyuncudan kötü haber geldi23 Ocak 2019 Çarşamba 15:10
  • IŞİD üyesi babanın kaçırdığı çocukları Roger Waters kurtardı23 Ocak 2019 Çarşamba 14:21
  • Türkan Şoray: Şöhret, mal mülk mutluluk getirmiyor23 Ocak 2019 Çarşamba 14:12
  • Uçağı kaybolan futbolcu Sala'nın son mesajı: Baba, çok korkuyorum23 Ocak 2019 Çarşamba 13:03
  • Hitler'in yardımcısı Rudolp Hess'in yerine dublörünün hapis yattığı teorisi çürütüldü23 Ocak 2019 Çarşamba 12:51
  • Minderlerin içinde sınırı geçmeye çalıştılar (video)22 Ocak 2019 Salı 22:01
  • Topuklu ayakkabılar cerrahi müdahaleye neden olabilir22 Ocak 2019 Salı 21:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti