Maradona: Maduro ile birlikteyim

Arjantinli futbol efsanesi Maradona, "Bugün, her zamankinden daha fazla, Başkan Nicolas Maduro ile birlikteyim. Venezuela'yı yöneten halk var" dedi.

Venezuela’da Meclis Başkanı Juan Guaido’nun kendisini “geçici devlet başkanı” ilan etmesi ve ilk desteği Trump'tan almasından sonra Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya Arjantinli Diego Maradona Instagram hesabından destek verdi ve şu ifadeleri kullandı.

“Değişmeyeceğim. Bugün, her zamankinden daha fazla, Başkan Nicolas Maduro ile birlikteyim. Venezuela’yı yöneten halk var. Onları seviyorum.” (HABER MERKEZİ)