Maraş bölgesindeki plaj turizm mevsimi için hazır

Kademeli açılma süreci 8 Ekim 2020’de başlayan Maraş bölgesinin açık bölümlerinde Gazimağusa Belediyesi tarafından çalışmalar devam ederken, geçen yıl açılan plaj bölgesinde de düzenlemeler yapıldı.

Kademeli açılma süreci 8 Ekim 2020’de başlayan Maraş bölgesinin açık bölümlerinde Gazimağusa Belediyesi tarafından çalışmalar devam ederken, geçen yıl açılan plaj bölgesinde de düzenlemeler yapıldı.

Maraş’ta şu ana kadar yüzde 3,5’lik bölüm, askeri bölge statüsünden çıkarılarak sivilleştirildi.

Bu kapsamda geçen yıl yaz sezonunun başında Maraş’ın kamuya açık bölümünde bulunan ve toplam uzunluğu 800 metreden fazla olan iki plaj halkın kullanımına sunulurken, bu bölgedeki düzenlemeler devam ediyor.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, plaj bölgesinde bu yıl yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Maraş’ta açılım sürecinin başlamasının ardından belediyenin çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Arter, “1 numaralı plaj da geçen yıl kullanılan bir yerdi ancak istediğimiz düzenlemeyi yapmamıştık. Orada bir temizlik gerekiyordu. Orayı şu an temizledik, geçen sene olmayan şezlong ve şemsiyeleri bu yıl düzenleyerek, insanların diğer plajları da kullandığı gibi kullanılır hale getiriyoruz” dedi.

Arter, Maraş’ın açık bölümünde bu yıl yeni bir plajın açılmadığını vurgulayarak, bölgede kamuya ait bölümlerde ağaç dikimi, peyzaj çalışmaları ve temizlik çalışmalarının sürdüğünü, bölge için ne gerekiyorsa yapılmaya devam edeceğini söyledi.

Kıbrıs Rum kesiminden Maraş açılımı ve bölgedeki düzenlemelere ilişkin tepkilere değinen Arter, Rumların tepki göstermek yerine masada Kıbrıs konusunun müzakere edilecek bir ortamın oluşturulması için uğraş vermesinin daha doğru olacağını da söyledi.

Arter, ziyaretçilerin talebi karşısında yeni düzenlemelerin yapılacağını da sözlerine ekledi.

Maraş, bu süreçte salgın koşullarına rağmen çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildi.