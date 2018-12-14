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Market çalışanı istifasını müşteri anonsuyla duyurdu: "Yönetimi de, bu işi de ..." (video)

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Kanada'nın Alberta eyaletinde bir süpermarket çalışanı, "Burada kimsenin çalışmaması lazım diyerek" istifasını müşteri anonsuyla duyurdu.
Market çalışanı istifasını müşteri anonsuyla duyurdu: "Yönetimi de, bu işi de ..." (video)

Racicot adlı 17 yaşındaki çalışanın anonsunu kaydettiği videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Facebook'ta binlerce kişi Racicot'a destek verirken bazıları "Bunu yapabilecek bir kişiye kimse iş vermez" dedi.

Racicot'un anonsu başka bir iş bulduktan sonra yaptığı belirtiliyor.

'Müşteriler, personel ve yönetimin dikkatine…'

27 ülkede 11 binden fazla mağazası olan Amerikan Walmart süpermarket zincirinin Grande Prairie şubesinde 1,5 yıldır çalışan Racicot anonsunda, yöneticilerin çalışanlara kötü davrandığını ve haklarının sürekli kesildiğini söyledi.

Racicot, "Müşteriler, personel ve yönetimin dikkatine" diye başladığı ve küfürle bitirdiği anonsunda şöyle diyor:

"Bugün size burada kimsenin asla çalışmaması gerektiğini söylemek istiyorum. Müdürlerimiz sürekli sözler veriyor ve bu sözlerini tutmuyorlar. Sürekli çalışanlara ne kadar değer verdikleriyle ilgili ahkam kesiyorlar ama bir ay önce şefim benim için 'zaman kaybı' dedi. Yönetim bana yardımcı olmadı.

"Yönetimin her fırsatta kesintiye gitmeye çalışıyor, ödeneklerimizi kesiyor. Ben sadık bir çalışanım ve artık bu saçmalıktan, sahte laflardan ve bu işten bıktım."

Racicot'un "Yönetimi de, bu işi de, Walmart'ı da…" diyerek ahizeyi kapattığı sırada arkadan sevinç çığlıkları duyuluyor.

WalmartTelif hakkıGETTY IMAGES Image captionWalmart, Kuzey Amerika'nın en büyük perakende alışveriş zinciri.

'Çalışma koşullarına dikkat çekmek için yaptım'

Jackson Racicot, daha sonra Edmonton Star gazetesine açıklamasında amacının çalıştığı süpermarket ve diğer şirketlerdeki çalışma koşullarına dikkat çekmek olduğunu söyledi.

Amerikan Washington Post gazetesine göre Walmart'tan yapılan açıklamada, olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtilerek "İnternette dolaşan bu videonun varlığını biliyoruz ve düş kırıklığına uğradık. Çalışanlarımız ve müşterilerimiz dahil tüm bireylere saygı Walmart'ın ana değerlerinden biridir" denildi

 

 

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