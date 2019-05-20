Marketten aldığı ürünleri ödemeden alıp kaçmıştı, mahkemeye çıktı!

16.5.2019 tarihinde saat 12.00 raddelerinde Gazimağusa’da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan bir süpermarketten 217.79 TL değerinde gıda maddesi sirkat eden R.K ( E-30 ) şikayet üzerine 19.5.2019 tarihinde polis tarafından tespit edilerek tutuklandı.

16.5.2019 tarihinde saat 12.00 raddelerinde Gazimağusa’da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan bir süpermarketten 217.79 TL değerinde gıda maddesi sirkat eden R.K ( E-30 ) şikayet üzerine 19.5.2019 tarihinde polis tarafından tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı bugün 20.5.2019 tarihinde teminat maksatları bakımından Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı Meselenin tahkikatını yürüten polis mensubu Şükrü Hafız yemin tahtında verdiği şahadette, zanlının 16.5.19 tarihinde bir süpermarketin kasap reyonundan 217.79 TL değerinde 1,5 kilo kıyma, 2 paket kuzu döşü ve 4 paket tavuk aldıktan sonra ödemeden market dışına çıkarıp sirkat ettiğini aktardı.

Yapılan şikâyet üzerine bahse konu iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden zanlının tespit edildiğini, 17.5.2019 tarihinde aranan şahıs ilan edildiğini ve 19.5.19 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını belirten Hafız, zanlının gerek ifadesinde gerekse okunan davasında suçunu kabul ettiğini belirtti.

Tahkikatın tamamlandığını belirten tahkikat memuru Hafız zanlının meselesi sonuçlanıncaya değin teminata bağlanmasını talep etti.

Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının davası sonuçlanıncaya değin KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerinin polise teslimi, 20000 TL şahsi kefalet imzalaması ve haftada 3 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücut etmesi kaydıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

Mahkeme şartlarını yerine getiren zanlı aynı gün serbest kaldı. (MHA)