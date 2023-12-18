Marketten Hırsızlık Yapan Zanlı, Aynı Anda İkamet İzinsizliği Suçuyla Tutuklandı

16 Aralık 2023 tarihinde Gazimağusa'da gerçekleşen olayda, bir markete müşteri olarak giden bir şahsın, satışa sunulan baharat tozu ve kağıt havlu ürünlerini kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle hırsızlık girişiminde bulunduğu tespit edildi. Olay, Polis birimlerinin bilgisine ulaştı ve zanlı olarak belirlenen P.M.U. (E-33) hızlı bir şekilde tespit edilerek tutuklandı.

Yapılan muhaceret kontrolünde ise zanlının KKTC'de ikamet izinsiz olarak bulunduğu belirlendi. Hırsızlık suçuyla tutuklanan şahıs, aynı zamanda ikamet izinsiz ikamet etme suçundan da soruşturma altında. Bu çerçevede, güvenlik birimleri, olaya karışan şahsın suçlarıyla ilgili detaylı bir soruşturma yürütmekte ve adalete hesap vermesi için gerekli adımları atmaktadır. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir