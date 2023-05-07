Marvel, Hollywood grevi nedeniyle o filmi askıya aldı

Walt Disney Studios bünyesi altında faaliyet gösteren Marvel Sinematik Evreni, Yann Demange’ın yöneteceği ve Mahershala Ali’nin vampir avcısı olarak başrolünde yer alacağı “Blade” filminin ön prodüksiyonunu durdurdu.

Yapım sürecinin 6 Eylül 2024’te Atlanta’da başlaması bekleniyordu. Ancak Amerikan Yazarlar Birliği’nin ücret artışı ve çalışma saatlerinde düzenleme talebiyle greve gitmesi planlarda değişiklik olmasına sebep oldu.

Marvel Studios, “Blade”in yeniden çevrimini ilk kez, 2019 yılında San Diego’daki Comic-Con’da duyurdu.

YÖNETMENİ VE SENARİSTİ DE DEĞİŞTİ

Hollywood Reporter’ın haberine göre, Disney filmin yapımını ilk kez ertelemiyor. Yönetmen Bassam Tariq’in çekimler başlamadan iki ay önce projeden ayrılmasının ardından Disney, geçen ekim ayında “Blade”i 2023’ten 2024’e erteledi.

Kasım ayında, Yann Demange filmin yönetmenliğini Michael Starrbury’nin yazdığı bir senaryoyla üstlendi. Nisan ayında, çekimlerin başlamasından sadece haftalar önce, Nic Pizzolatto yapım ekibine katıldı ve Starrbury’nin senaryosunu yeniden yazdı. 2 Mayıs’ta başlayan grev ise işin tamamlanamadan yarım kalmasına sebep oldu.