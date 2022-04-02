''Mavi Elma'' Resim Sergisi YDÜ'de Açıldı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 402’inci sergisi, Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi ve resim sanatçısı Doç. Dr. Mustafa Hastürk’ün Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı 35 eserden oluşan “Mavi Elma” adlı kişisel resim sergisi kadın-erkek ilişkisine, Adem ile Havva’dan başlayarak mitolojik ve dinsel açıdan farklı bir bakış getiriyor. Sergi 15 Nisan’a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.

Aralarında Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un da bulunduğu pek çok davetlinin katıldığı sergi açılışında, sırasıyla Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Doç. Dr. Mustafa Hastürk ve Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu birer konuşma yaptı. Başbakan Sucuoğlu, gündeme dair önemli açıklamalar da yaptığı konuşmasının ardından Doç. Dr. Mustafa Hastürk’e Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Gümüş Anahtar Onur Ödülünü de takdim etti.

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu: “Yakın Doğu Üniversitesi kampüsüne her geldiğimde, bütün varlığını bu topraklara yatıran bir Oluşum görüyorum.”

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 402’inci sergisinin açılışında yaptığı konuşmasında gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yaklaşık iki yıldır devam eden pandemi süreci ve Rusya – Ukrayna savaşının bütün dünyada derinleştirdiği ekonomik krize değinen Başbakan Dr. Sucuoğlu, “Dünya olarak zor süreçlerden geçiyoruz. Yaklaşık iki yıldır süren ve tüm dünyayı etkileyen bir pandemi ve bunun yanında bir ayı geçen bir süredir Rus- Ukrayna savaşı sürüyor. Dünya küçük bir global köy haline geldi. En ufak bir gelişme herkesi etkiliyor. Tıpkı tüm bu yaşananların bizi de etkilediği gibi” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşanan enerji ve ekonomik sıkıntılarından da bahseden Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, bugünden itibaren ülkede yaşanan elektrik kesintilerinin son bulacağı müjdesini de verdi. “Anavatan Türkiye ile önemli bir ekonomi protokolü üzerinde çalışıyoruz ve haftaya bu protokolü imzalayacağız” diyen Başbakan Dr. Sucuoğlu, “Böylelikle ekonomik anlamda da yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her inişin bir çıkışı vardır, biz bu çıkışı yakın zamanda yakalayacağız ve halkımızın hakettiği refah düzeyini tekrardan geri getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Yaşanan ekonomik sıkıntılara karşı yapılan eylemlerden de bahseden Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, “Bugün, sendikalarımız yaşanılan hayat pahalılığına tepki olarak haklı ve barışçıl bir eylem düzenlendi. Bu eylemin akabininde katıldığımız bu sanat etkinliği hepimizi bir nebze rahatlattı” ifadelerini kullandı.

“Yakın Doğu Ünivesitesi’ne her geldiğimde farklı bir gelişim ve üretim görüyorum. Burası, sanat ve teknolojinin üretildiği bir merkez. Ülkemizin yerli otomobili bu merkezde üretiliyor. Birçok canın kurtarıldığı üniversite hastanesi de burada. Bilim üreten fakülteleri ve birbirinden önemli müzeleri ile sadece ülkemizin değil Akdeniz’in ve dünyanın en önemli sanatsal zenginliğine de ev sahipliği yapıyor” diyen Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, “Bütün bu katkılar, ülkemiz ve bölgemiz için çok değerli. Ancak ben yine de Yakın Doğu Üniversitesi kampüsüne geldiğimde, bütün varlığını topraklara yatıran bir Oluşum görüyorum. Günsel Ailesi’nin kendi kaderini bu ülkenin kaderiyle bir tutarak, yurt dışına tek bir kuruş yatırmadan, bu ülkeye yatırım yaptığını ve bu ülkeye inandığını görüyorum. Bu, gerçek bir vatanseverlik örneğidir” sözlerini kullandı.

Prof. Dr. Ali Efdal Özkul: “Oluşumumuz, kimsenin hayal dahi edemeyeceği projeleri gerçeğe dönüştürerek; hayal gücü ile gerçek arasında kurduğu dengeyi geliştirmeye devam ediyor.”

Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, konuşmasına 15 Nisan Dünya Sanat Günü’ne değinerek başladı. “Yakın Doğu Üniversitesi; başta Kıbrıs Modern Sanat Müzesi olmak üzere, Kıbrıs Araba Müzesi, Yakın Doğu Sanat Müzesi, Surlariçi Şehir Müzesi, Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi ve Günsel Sanat Müzesi’nin envanterinde yer alan ve çağdaş sanatı tarihle bütünleştiren bir anlayışla oluşturulan ve büyüklüğü 100 bin parçayı aşan koleksiyonları ile de sanatın aydınlatıcı gücünü ülkemizle, Akdenizle ve dünya ile buluşturuyor” diyen Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Yakın Doğu Üniversitesi’nin sanatta üstlendiği öncü rolün yanında dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer aldığını hatırlatarak bilimsel olarak da bölgede öncü bir rol üstlendiğini vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerli otomobili GÜNSEL ve yerli PCR tanı kiti gibi projelere dikkat çeken Prof. Dr. Özkul, “Oluşumumuz, kimsenin hayal dahi edemeyeceği projeleri gerçeğe dönüştürerek; hayal gücü ile gerçek arasında kurduğu dengeyi geliştirmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Mustafa Hastürk: “Kıbrıs Türk’ü sadece kendisinden önce var olan sanatsal varlıkları korumakla kalmayacak; kendi ürettikleriyle bu topraklara damgasını vuracak.”

Konuşmasına, “Mavi Elma” adlı kişisel resim sergisini açmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek başlayan Doç. Dr. Mustafa Hastürk, katılımcılara bu mutluluğunu paylaştıkları için teşekkür etti.

Yakın Doğu Oluşumu’nun sanattaki öncü rolünden bahseden Doç. Dr. Hastürk, “İnsanlık ve ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Fakat biz hiç durmadık. Sanata tutunduk, sanat ürettik” ifadesini kullandı. “Bizler gelecek nesiller için çalışıyoruz” diyen Doç. Dr. Mustafa Hastürk, “İnanıyorum ki gelecek nesiller de Kurucu Rektörümüz Dr. Suat Günsel öncülüğünde başlattığımız bu sanatsal üretime devam edecek. Kıbrıs Türk’ü sadece kendisinden önce var olan sanatsal varlıkları korumakla kalmayacak; kendi ürettikleriyle bu topraklara damgasını vuracak” ifadesini kullandı.