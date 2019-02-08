Mayolu fotoğrafları yüzünden neredeyse işinden oluyordu

Kış sporlarıyla yakından ilgili öğretmen Kuvşinnikova, katıldığı müsabakalardan birinde çekildiği mayolu fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı. Ancak paylaşılan fotoğraf, velilerden biri tarafından tepkiyle karşılandı.

Kuvşinnikova, "Velilerden biri okul müdürüne fotoğrafımı göndermiş ve 38 yaşındaki bir öğretmene yakışmayacak, ahlaksız bir fotoğraf olduğunu belirtmiş. Bu durumu çok yadırgadım, uygunsuz ve beklenmedik bir hareketti. Muhtemelen kıskanç birisi acı çekmemi istemişti. Meslektaşlarım beni yargılamadılar, ne olduğunun dahi farkında değillerdi. Müdür benden kendi rızamla istifa etmemi istedi, ancak diğer veliler yanımda durdular ve buna izin vermediler. İmza toplayarak okul müdürüne dilekçe verdiler" dedi.

Velilerin kimileri de Kuvşinnikova gibi kış sporlarıyla ilgileniyordu. Onların çabaları sonucu olay tatlıya bağlandı ve öğretmen işinden kovulmadı. Kuvşinnikova, velilere kış sporlarıyla ilgilenmeye devam edeceğine dair söz verdi. Ancak sağlığını tehdit etmeyecek yeni bir hobi arayışlarına gireceğini de ekledi.