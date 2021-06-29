MEB: Kayıt amacıyla velilerden her hangi bir para talebinde bulunulamayacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, devlet okullarının, okullara kayıt amacıyla velilerden her hangi bir para talebinde bulunamayacağını kaydetti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, devlet okullarının, okullara kayıt amacıyla velilerden her hangi bir para talebinde bulunamayacağını kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, bakanlık basın bürosu aracılığı ile yazılı mesaj yayımladı ve “devlet okulları velilerden kayıt parası talep ediyor” doğrultusunda gelen haberlere yanıt verdi.

Bakan Amcaoğlu, kayıt parası adı altında velilerden para talep edilmemesi konusunda tüm okul yönetimlerinin uyarıldığını hatırlattı.

Bakan Amcaoğlu, velilerin, okul üniformalarını diledikleri şekilde tedarik edebildiklerini, bu konuda okul yönetimlerinin her hangi bir yönlendirme veya para talebinde bulunamayacağını da belirtti.

Bakan Amcaoğlu, kayıt parası talep edildiği yönündeki tüm şikayetlere bakanlığın kapılarının açık olduğunu ifade ederken, “devlet okulları velilerden, kayıt parası adı altında talepte bulunamaz, bu konuda çok hassasız” dedi.