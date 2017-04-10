Mecliste üniversite öğrencilerinin sorunları tartışıldı

Meclis Genel Kurulu’nda ilk olarak bazı tasarıların komite ve genel kurulda görüşülmeleri için ivedilikler alındı.

İlk olarak Bağımsız Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy’un Devlet Kurumsal Şehit ve Kayıp Şehit Cenaze Törenlerine İlişkin Kuralları Düzenleyen Değişiklik Yasa Önerisi’nin Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere ele alındı.

Yasa önerisiyle ilgili söz alan öneri sahibi Hasan Taçoy, komitede bulunan tasarıda konuyla ilgili detayların yer almadığını dile getirerek, devlet büyüklerinin ailelerinin konuyla ilgili şikayetlerinden yola çıkarak bu öneriyi hazırladığını belirtti.

ANGOLEMLİ: "NEDEN HÜKÜMET DEĞİL, MİLLETVEKİLİ"

Bunun üzerine söz alan TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, böyle bir konunun neden hükümet tarafından bir tasarı olarak değil bir milletvekilinin önerisi olarak sunulduğunu sordu.

Angolemli bu konudaki hassasiyetin diğer konularda da gösterilmesi temennisini ifade etti.

Konuşmaların ardından tezkere oybirliğiyle kabul edildi.

Ardından Çalışma Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısıve Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin tezkereler kabul edildi.

ANGOLEMLİ: "UYUŞTURUCU BARONLARI YAKALANMIYOR"

Daha sonra içtüzüğün 62. Maddesi tahtında söz alan TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli uyuşturucuyla mücadelede yetersizliklere ilişkin konuştu.

Angolemli ülkeye gelen öğrencilerin sicillerinin araştırılmadığını savunarak uyuşturucuyla mücadele konusunda alt yapı bulunmadığını ve bu konuda yeterli mücadele verilmediğini söyledi.

Polisin her gün uyuşturucuyla ilgili tutuklamalar yaptığını ancak tutuklananlar arasında uyuşturucu baronları bulunmadığını kaydeden Angolemli, uyuşturucuyla mücadele konusunda toplumsal seferberliğe ihtiyaç olduğunu ifade etti.

SANER: "REHABİLİTASYON MERKEZİ KURULMASI İÇİN ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR"

Daha sonra söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, uyuşturucunun ülkede ciddi bir sorun olarak ortada durduğunu belirtti.

Ülkeye gelen öğrencilerin ne yaptığı konusunda Çalışma, Eğitim ve İçişleri Bakanlıklarının bir koordinasyon halinde çalıştığını dile getiren Saner, bu konuda komite çalışmaları olduğunu belirtti.

Bu sorunla ilgili eğitimin önemine değinen Saner, rehabilitasyon merkezi kurulması için çalışmalar yürütüldüğünü de dile getirdi.

SUCUOĞLU: ÖĞRENCİLERE SAĞLIK SİGORTASI ZORUNLULUĞU GETİRİLECEK

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu da bundan sonra yurt dışından gelen öğrencilere sağlık sigortası zorunluluğu getirileceğini belirtti.

Sucuoğlu konuyla ilgili yasal düzenleme yapılacağını dile getirdi.

SİBER: "SİGORTASIZ ÖĞRENCİ KENDİNİ GÜVENDE HİSSETMEYECEK"

Meclis Başkanı Sibel Siber de, üniversitelerde öğrencilerden sağlık için para kesildiğini ancak bu paranın sağlık yerine sosyal faaliyetlere kullanıldığını anlatarak, sigortasız öğrencinin kendini güvende hissetmeyeceğini ifade etti.

BEROVA: "DEVAMLILIK KONUSUNDA YASAL ÇALIŞMA"

Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova da adaya gelip devamsızlık yapan öğrencilerden bahsedildiğine işaret ederek, ifade edilen rakamların gerçekle ilgisi olmadığını söyledi.

Devamsızlıkları önlemek için, devamlılık konusunda yasal çalışma olduğunu anlatan Berova, devamsız öğrencilerin okulla ilişiğinin kesileceğini ve yasal olarak adadan uzaklaştırılacağını belirtti.

Yeni Yükseköğrenim Yasası onaylandıktan sonra devletin yaptırım yapabilecek noktaya geleceğini ifade eden Berova, yasanın Cumhurbaşkanından onay almasıyla girişimlerin başlayacağını söyledi.