Meghan Markle, Naomi Campbell, Anna Wintour… Ünlü şef garsondan şaşırtıcı iddialar

Son günlerde Amerikan medyasının en çok konuştuğu olaylardan biri James Corden’un bir restoranda yasaklanmasıydı. New York’un ünlü restoranlarından Balthazar’ın sahibi Keith McNally, Instagram gönderisinde, James Corden’un bu yazın başlarında personelini nasıl sözlü olarak taciz ettiğini ve bağırdığını anlattı. McNally, Corden’ın restorana dönmesini yasakladığını yazdıktan saatler sonra, McNally hikayeyi güncelledi ve Corden’ın özür dilemek için aradığını söyledi.

Corden’ın bu davranışı günlerce tartışılırken başka bir restoran işletmecisi ve baş garsondan yeni sansasyonel iddialar geldi. Bu defa hedefte James Corden yerine yine birbirinden ünlü üç isim vardı…

ÜNLÜ İSİMLERİ TEK TEK KİTABINDA ANLATTI

Michael Cecchi-Azzolina, La Rousse’daki kariyerinden bu yana, The Water Club, The River Cafe, Raoul’s ve Le Coucou dahil olmak üzere New York’un en ünlü ve etkili restoranlarının işletmeciliğini üstlendi.

Manhattan’da yaşayan Azzolina, anılarını kaleme aldığı “Masanız Hazır: New York Şehri Şef/Baş Garsonun Masalları” (Your Table Is Ready: Tales of a New York City Maître D’) isimli kitabının çıkması için gün sayarken birkaç isimle ilgili yaşadığı unutulmaz anılarını anlatıyor.

Azzolina’nın anıları arasında en dikkat çekeni ise hiç şüphesiz Meghan Markle ile olan. Son zamanlarda Kraliyet Ailesi’ndeki duruşu ve pek çoğunun onu Prens Harry ile Kraliyet arasına giren kara kedi olarak görmesiyle gündeme gelen Markle, bu defa da restoran macerasıyla gündemde.

“DÜŞES OLMAK ÜZERE OLAN BİRİ İÇİN ÖZEL BİR ALAN YOK MU?”

Azzolina’nın anlattıklarına göre; 2017’de New York’taki Michelin yıldızlı Le Coucou’da Markle’ın menajeri öfkeyle özel bir masa talebinde bulundu. Restoranda iki buçuk yıl çalışmış olan eski şef Michael Cecchi-Azzolina, menajerin kendisine Markle’ın bir masaya ihtiyacı olduğunu çünkü bir prensle çıktığını söylediğini iddia ediyor. Azzolina sinirli menajere, “Senin için hala özel bir masam yok” diyerek yanıt verdiğini yazıyor:

“Markle ve menajeri rezervasyonları için restorana 20 dakika erken geldiler ve daha sonra personele karşı agresif davrandılar. ‘Misafirimin Prens Harry ile çıktığını ve düşes olmak üzere olduğunun farkında mısın? Beklememiz için özel bir alanınız yok mu?’ diye sordu. İlk tepkim gülmekti.”

Azzolina bu sırada, Markle’ın bir şey söylemediğini de belirtti.

HER ZAMAN YEMEKLERDEN ŞİKAYETÇİ

6 Aralık’ta yayınlanacak Azzolina’nın anılarında pek de iyi anılmayan isimler arasında Naomi Campbell da var. Düzenli olarak habersiz bir şekilde Raoul’s Soho’ya geldiğini belirtiyor: “Naomi Campbell gelir, kaba davranır ve neredeyse her seferinde yemeklerinden şikayet ederdi.”

Süper model, 2000’li yılların başında U2 basçısı Adam Clayton ile çıktığı sırada restorana rutin olarak gelir: “Çok fazla ilgiye ihtiyacı vardı. Yemeğini birkaç kez geri gönderdi.”

“KORKUNÇ BİRİ”

Cecchi-Azzolina, Wintour’un da benzer olduğunu ve kesinlikle korkunç olduğunu, çünkü hiçbir çekince olmadan içeri girip bir masa talep edebileceğini ekliyor: “Sadece içeri girerdi veya arar ve ‘geliyorum’ derdi. Bir keresinde içeri girdi, o sırada arka odayı kapatıyorduk ve arka odada oturmak için ısrar etti ve orada bir garson tutup kendi garsonunu vermek zorunda kaldık.”