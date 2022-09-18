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Meghan Markle ve Prens Harry, çocuklarını Amerika'da bıraktı

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Meghan Markle ve Prens Harry, Kraliçe’nin cenaze töreni için çocuklarını Amerika’da bıraktı
Meghan Markle ve Prens Harry, çocuklarını Amerika'da bıraktı

Kraliyet Ailesi’nden ayrılan Meghan Markle ve Prens Harry’nin ailedeki konumlarının ve geleceklerinin yeni hükümdarın döneminde yeniden şekilleneceği düşünülüyor. Uzmanlar Çiftin çocukları Archie ve Lilibet’in unvan alıp almayacağını tartışırken magazin basını da çocukların cenaze sırasında Londra’da olup olmadıkları üzerinde duruyor.

Yeni haberlere göre; Sussex Dükü ve Düşesi bu hafta Westminster Hall’da nöbet tutarken, 3 yaşındaki Archie ve 15 aylık Lilibet’i Amerika’da bıraktılar. Çocuklar, dadılar ve Düşes’in annesi Doria Ragland’ın bakımı altında Kaliforniya, Montecito’daki evdeler.

Dük ve Düşes’e yakın olan yazar Omid Scobie’ye göre, iki küçük çocuk, haziran ayında Lilibet’in ilk doğum gününde Windsor’da özel bir öğle yemeğinde Kraliçe ile bir araya gelmişti.

Çocukların unvanları için ise Kral Charles’ın, 26 Eylül’de resmi kraliyet yas dönemi bitene kadar açıklama yapmayacağı belirtiliyor. Markle ve Prens Harry’nin çocuklarının “prens” ve “prenses” unvanlarını alacağı, ancak ebeveynleri Kraliyet Ailesi için artık çalışmadığı için için Majesteleri unvanlarını almayacakları yönünde spekülasyonlar öne çıkıyor.

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