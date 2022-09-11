Meghan Markle yeniden Kraliyet Ailesi ile bir araya geldi

Meghan Markle, Kraliçe II. Elizabeth'i anmak için cumartesi günü Prens Harry, Prens William ve Kate Middleton ile birlikte dışarı çıktı. İki çift, 9 Mart'taki İngiliz Milletler Topluluğu Günü'nden bu yana ilk kez halk önünde birlikte yer aldı.

Verdiği röportajlar ve şoke edici iddialarıyla dikkatleri çeken Meghan Markle, Kraliyet Ailesi üyeleriyle bir süredir mesafeli bir ilişki içindeydi. Hatta Kraliçe’nin perşembe günü sağlık durumunun ciddileşmesi üzerine Balmoral’a pek çok aile üyesi gelirken Meghan Markle gelmedi. Daha sonra çıkan haberlere göre; Prens Harry’den, Meghan Markle’ı getirmemesini bizzat babası Kral Charles istemiş.

Ancak Kraliçe’nin ölümünden sonra, Prens William ve eşi Kate Middleton’a Prens Harry ve Meghan Markle da katılarak halkla bir araya geldi.

Bir kraliyet kaynağı, “Hepimiz çok minnettarız; her iki taraf da Kraliçe için her şeyi bir kenara bırakıyor” dedi.

Dörtlü, Kraliçe’ye sevgilerini iletmek için gelenlerin bıraktığı çiçeklere, notlara bakarken ve kalabalığa el sallarken görüntülendi.

Günün erken saatlerinde, diğer kraliyet ailesi üyeleri de Kraliçe’ye bırakılan çiçeklere ve notlara bakmak için toplandı. Kraliçe’nin torunlarından Prenses Eugenie ve Zara Tindall’ın duygu dolu anlar yaşadı.

EN SON HARRY GELDİ

Harry, William, Kral Charles ve Kraliçe Camilla Parker Bowles; Kraliyet Ailesi sözcüsü perşembe sabahı Kraliçe’nin sağlığının hızla kötüleştiğini açıkladıktan sonra Balmoral’a geçtiler.

Kraliyet görevlerinden istifa eden ve 2020’de Kaliforniya’ya taşınan Markle ve Harry, ise bu sırada Almanya’daydı. Harry, Kraliçe’nin ölümünden saatler sonra gelirken; Meghan Markle ise Kral 3. Charles’ın isteği üzerine gelmedi. Middleton da çocukların okullarındaki ilk günlerinde onları yalnız bırakmamak için İngiltere’de kaldı.

Harry ve Markle, Kraliçe’yi en son haziran ayında Platinum Jubilee şenlikleri için şehre geldiklerinde gördüler. O sırada hükümdar, 1 yaşındaki kızları Lilibet ile tanışabildi ve ayrıca 3 yaşındaki oğulları Archie ile zaman geçirdi.