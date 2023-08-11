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Mehmetçik Festivali’ne desteğinden dolayı Aksa Enerji’ye teşekkür plaketi

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Mehmetçik Festivali’ne desteğinden dolayı Aksa Enerji’ye teşekkür plaketi
Mehmetçik Festivali’ne desteğinden dolayı Aksa Enerji’ye teşekkür plaketi

Ülkemizin tarihi ve en köklü festivallerinden olan 61. Mehmetçik Üzüm Festivali’ne verdiği destekten dolayı Aksa Enerji’ye teşekkür plaketi verildi.

Ülkemizdeki birçok etkinliğe sponsorluk desteği de vererek spor ve kültürel aktivitelerin devamına katkısı devam eden Aksa Enerji’ye plaketini Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ve Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu birlikte verdi.

Bakan Ataoğlu ve belediye başkanı Tuğlu’nun taktim ettiği plaketi Aksa Enerji adına Nazlı Göymen Aydıntan aldı.

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