Meksika lideri, büyük tartışma yaratan lüks makam uçağını sattı

"Bu kadar yoksulluğun olduğu bir ülkede lüks uçağa binmekten utanırım" diyen Meksika'nın solcu lideri Obrador, uçak satışından elde edilecek parayı hastane yapımında kullanacaklarını belirtti.

Meksika'nın solcu Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, uzun süredir ülkede tartışmalara neden olan devlet başkanlığı makam uçağının Tacikistan'a satıldığını açıkladı.

2012’de eski Devlet Başkanı Felipe Calderon tarafından sipariş edilen Boeing 787 Dreamliner uçağının 218,7 milyon dolara alındığı açıklanmıştı. 2018'de iktidara gelen Obrador ise, “lüks” diye nitelediği uçağı satacağını duyurmuş, bir tarifeli uçağı saatlerce havalimanında beklemesi ülkede ses getirmişti.

Devlet yönetiminde tasarruf vaadiyle seçim kazanan ve yurt dışı ziyaretlerinde tarifeli uçakları kullanan Obrador, “Bu kadar yoksulluğun olduğu bir ülkede lüks bir uçağa binmekten utanırım. Artık bu kadar saçmalık yeter. Kibirli davranan siyasetçilerin iktidarı uzun sürmez” demişti.

Meksika lideri bugün Twitter'da paylaştığı uçak içinden çekilen bir videoyla, lüks uçağı Tacikistan'a sattıklarını duyurdu. Tacikistan'ın uçağa yaklaşık 92 milyon dolar ödediğini açıklayan Obrador, bu parayı Meksika'nın güneyinde 80 yataklı iki hastane inşa etmek için kullanacaklarını belirtti.

Obrador paylaştığı videoda, “Artık Meksika siyaseti değişti. Yetkililerin eskiden firavun gibi davrandığını herkes biliyor. Artık öyle olmayacak” dedi.