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Melekler Anıtı Ulusal Mimari-Plastik Sanat Eseri Yarışması için protokol imzalandı

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Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) ve Gazimağusa Belediyesi arasında dün Melekler Anıtı Ulusal Mimari-Plastik Sanat Eseri Yarışması için protokol imzalandı.
Melekler Anıtı Ulusal Mimari-Plastik Sanat Eseri Yarışması için protokol imzalandı

Protokole Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır imza koyarken, imza töreninde Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri hazır bulundu.

Protokol, Gazimağusa Belediyesi ve KTMMOB arasında yarışma yöntemi ile tasarlanacak ve inşa edilecek Melekler Anıtı’nın yarışma ve danışmanlık hizmetini kapsıyor. Melekler Anıtı Yarışması’nın protokol ile “Hizmet Alımlarında Mimari ve Mühendislik Projeler ile Bu Kapsamda Yapılacak Yarışmaların Esas Ve Usulleri Tüzüğü” çerçevesinde, tek aşamalı Ulusal Mimari- Plastik Sanat Eseri yarışması olarak düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Melekler Anıtı Ulusal Mimari-Plastik Sanat Eseri Yarışması için düzenlenen protokol imza töreninde Başkan Süleyman Uluçay, Mağusa’nın daha önce surları ve kargaları ile anıldığını ifade ederek artık Şampiyon Melekler ile anıldığını söyledi. Melekler Anıtı’nın Şampiyon Melekler’in anısına yapılacağını söyleyen Başkan Uluçay, konuyla ilgili KTMMOB’nin hem Gazimağusa Belediyesi ile hem de hükümet ile yakın teması olduğunu ve yakınen takipte olduğunu ifade etti. Başkan Uluçay, projede büyük katkısı olan KTMMOB ile Gazimağusa Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti. Hükümetin desteklerinin önemine vurgu yapan Başkan Uluçay, Şampiyon Melekler’i en güzel şekilde hatırlatacak bir anıtın ortaya çıkacağını ifade etti.

Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Kaya konuşmasında, Melekler Anıtı’nın çok önemli bir proje olduğuna dikkat çekerek Şampiyon Melekler’in adının yaşatılmasının en büyük hedefleri olduğunu söyledi. Karakaya, böylesi kıymetli bir anıt projesi ile de Şampiyon Meleklerin adının yaşatılacağı ve hiçbir zaman unutulmayacağı için bu projenin çok duygusal ve önemli bir adım olduğunu ifade etti. KTMMOB ve Gazimağusa Belediyesi’nin ortak çalışması olacak olan bu projenin önemine vurgu yapan Karakaya, anıtların bir ders olması, yaşanılanların öğrenilmesi, unutulmaması için olduğunu söyleyerek, Şampiyon Melekler Anıtı’nın kayıpların gücünü ve pes edilmemesi hususunu temsil edeceğini belirtti. Karakaya, projenin tüm toplumun pes etmeden öncelikle adaletin sağlanmasının takibinde, Şampiyon Melekler’in adının yaşatılmasında, toplum olarak ileriye gitmek için çabalamakta, eğitimin amacının vurgulanmasında en önemli etken olduğunu söyledi. Bunun bir savaş anıtı değil, farkındalık anıtı olduğunu söyleyen Karakaya, Şampiyon Melekler Anıtı’nın yerinin Gazimağusa için önemli olduğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır da konuşmasında, Melekler Anıtı Ulusal Mimari-Plastik Sanat Eseri Protokolü ile Melekler Anıtı Ulusal Mimari-Plastik Sanat Eseri Yarışması’nın düzenlenmesi için bir araya gelindiğini vurguladı. KTMMOB olarak 6 Şubat’tan beri tüm ülke bireyleri gibi derin üzüntü ve acı yaşadıklarını kaydetti. İlk günden itibaren her zaman ailelerin yanında olmaya çalıştıklarını belirten Tunç Adanır, KTMMOB’nin kendilerini acılı aile fertlerinden saydığını ifade etti. Bu nedenle her aşamada ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyleyen Adanır, görevlerinin Şampiyon Melekleri sürekli surette anımsatmak ve bu süreçte farkındalık sağlanan hataların bir daha yaşanmaması adına bilim ve teknik açısından doğru yönlendirmek olduğunu ifade etti.

Projenin başlangıcından beri tüm kesimlerin aynı çaba ile çalıştığını ifade eden Adanır, anıt projesinin sürecin bir parçası olduğunu, önceliğin ise Şampiyon Melekler’in kabirlerinin tamamlanması olduğunu vurguladı. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin tüm projelerinde yanlarında olacaklarını ve bunu gönüllülük esası çerçevesinde yapacaklarını ifade eden Adanır, toplumun her bir bireyinin bu konudaki hassasiyetinin aynı olduğunu kaydetti.

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