Meleklerin Euroleauge grupları belli oluyor

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, gruplar ve normal sezon fikstürünün belli olacağı kura çekimi, 4 Temmuz 2017 (bugün) tarihinde Münih’te yapılacak.
Normal sezon maçlarının 11 Ekim de başlayacağı Kadınlar Euroleague'de, Türkiye’yi; Yakın Doğu Üniversitesi, Galatasaray ve Fenerbahçe temsil edecek.
DOĞRUDAN MÜCADELE EDECEK 14 TAKIM BELLİ OLDU…
Kupa için 16 takımın mücadele edeceği organisazyona 14 takım doğrudan katılırken, geriye kalan 2 takım ise oynanacak ön eleme maçı ile belli olacak.
Normal sezonda doğrudan mücadele etmeyi garantilemiş 14 takım arasında; Castors Braine (Belçika), Avenida (İspanya), Famila Schio (İtalya), Fenerbahçe, Galatasaray, Yakın Doğu Üniversitesi (Türkiye), Dinamo Kursk, Nadezhda, UMMC Ekaterinburg (Rusya), Sopron Basket (Macaristan), ESBVA-LM, Tango Bourges Basket (Fransa), Wisla Can-Pack (Polonya) USK Prag (Çekya) takımları yer alıyor.
ÖN ELEME MAÇLARI EYLÜL AYINDA OYNANACAK…
Son 2 kontenjan için ise Eylül ayında, Cajky (Slovakya) – CCC Polkowice (Polonya) ile KSC Szekszard (Macaristan) – BLMA (Fransa) arasında oynanacak eleme maçlarında rakibini eleyen takımlar Euroleauge’de mücadele edecek.
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