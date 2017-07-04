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Meleklerin Euroleauge grupları belli oluyor

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Meleklerin Euroleauge grupları belli oluyor
Geçtiğimiz sezon Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı’nın 2017-2018 sezonunda Avrupa’nın zirvesi olan Kadınlar Euroleague de mücadele edeceği rakipleri çekilecek kura ile belli oluyor

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, gruplar ve normal sezon fikstürünün belli olacağı kura çekimi, 4 Temmuz 2017 (bugün) tarihinde Münih’te yapılacak.

Normal sezon maçlarının 11 Ekim de başlayacağı Kadınlar Euroleague'de, Türkiye’yi; Yakın Doğu Üniversitesi, Galatasaray ve Fenerbahçe temsil edecek.

DOĞRUDAN MÜCADELE EDECEK 14 TAKIM BELLİ OLDU…

Kupa için 16 takımın mücadele edeceği organisazyona 14 takım doğrudan katılırken, geriye kalan 2 takım ise oynanacak ön eleme maçı ile belli olacak.

Normal sezonda doğrudan mücadele etmeyi garantilemiş 14 takım arasında; Castors Braine (Belçika), Avenida (İspanya), Famila Schio (İtalya), Fenerbahçe, Galatasaray, Yakın Doğu Üniversitesi (Türkiye), Dinamo Kursk, Nadezhda, UMMC Ekaterinburg (Rusya), Sopron Basket (Macaristan), ESBVA-LM, Tango Bourges Basket (Fransa), Wisla Can-Pack (Polonya) USK Prag (Çekya) takımları yer alıyor.

ÖN ELEME MAÇLARI EYLÜL AYINDA OYNANACAK…

Son 2 kontenjan için ise Eylül ayında, Cajky (Slovakya) – CCC Polkowice (Polonya) ile KSC Szekszard (Macaristan) – BLMA (Fransa) arasında oynanacak eleme maçlarında rakibini eleyen takımlar Euroleauge’de mücadele edecek. 

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