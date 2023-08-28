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Merit Royal Dıamond’da Orta Doğu Rüzgârı Esti

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Merit Royal Dıamond’da Orta Doğu Rüzgârı Esti
Merit Royal Dıamond’da Orta Doğu Rüzgârı Esti

Birbirinden ünlü sanatçıları sahnesinde ağırlayan Merit Royal Diamond Otel, yaza damga vuran konserlerine tüm hızıyla devam ediyor. Arap dünyasının güçlü seslerinden Ali Al Deek, geçtiğimiz hafta sonu, Karpaz Balo Salonu’nun görkemli atmosferinde konuklara unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.

Arap ülkelerinden gelen misafirlerin yanı sıra Türk hayranlarının da yoğun ilgisiyle karşılaşan Deek, “Hoş geldiniz, bu gece çok eğleneceğiz” diyerek konserine başladı. Ünlü sanatçı, gece boyunca seslendirdiği hareketli şarkılar ile sevenlerini doyasıya dans ettirirken,  enerjisi ve eşsiz yorumu ile kendisine hayran bıraktı.

 

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Ali Al Deek, Diamond sahnesinde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek “Beni sizlerle buluşturan bu güzel organizasyon için Merit Ailesine çok teşekkür ederim” dedi. Hayranlarından tam not alan ünlü sanatçı, yoğun alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.

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