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Merkel'den dörtlü zirve açıklaması

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Londra'daki dörtlü zirve sonrasında açıklama yapan Merkel, Suriye ve Libya konularını ele aldıklarını söyledi. Merkel, zirveyi "anlamlı ama uzun bir tartışma sürecinin başlangıcı" olarak nitelendirdi.
Merkel'den dörtlü zirve açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Londra'da Suriye konulu dörtlü zirve düzenlendi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi'nde gerçekleşen zirve sonrasında Almanya Başbakanı Merkel açıklamalarda bulundu. Merkel'in açıklamalarını hükümet sözcüsü Steffen Seibert resmi Twitter hesabından paylaştı.

Merkel tarafların ilk olarak Suriye'deki radikal İslamcı IŞİD'e karşı mücadelenin sürdürülmesi ve bitirilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldığını, "bunun nasıl olacağı konusunda temasın ise sürdürüleceğini" söyledi.

Merkel ayrıca tüm tarafların BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in Suriye'de yeni bir anayasanın oluşturulması için gösterdiği çabaları aktif olarak desteklediğini belirtti.

"Üçüncü olarak Suriyeli sığınmacıların Türkiye'nin Rusya ile birlikte güvenlik garantisi verdiği bölgeye gönüllü bir biçimde dönüp dönmeyecekleri konusuna gelirsek, bu ancak Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Birleşmiş Milletler'in katılımıyla mümkün olabilir" diyen Merkel bu konuda tarafların diyalogu sürdüreceklerini ifade etti.

Dört lider şubat ayında biraraya gelecek

Zirvede Libya'nın da gündeme geldiğini belirten Merkel "Berlin sürecinin övüldüğünü ve bu formatta çalışmaların sürdürüleceğini" ifade etti. Libya'da "derhal bir ateşkese ihtiyaç olduğunu" belirten Merkel önce müsteşar düzeyinde olmak üzere dörtlü buluşma formatında biraraya gelme konusunda mutabık kalındığını belirtti. Merkel dört ülke liderinin şubat ayında tekrar biraraya geleceğini söyledi.

Merkel zirveye ilişkin "İyi, anlamlı bir buluşmaydı ama ancak uzun bir tartışma sürecinin başlangıcı olabilir. Bu bakımdan zaman bir sınırlıydı" ifadelerini kullandı.

"Terörizme karşı mücadele sürdürülecek"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un Ofisi’nden de dörtlü zirveyle ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Liderler sığınmacıların güvenli, gönüllü ve kalıcı dönüşü için koşulların yaratılmasına çalışacaklarını ve terörizme karşı mücadelenin tüm biçimleriyle sürdürülmesi gerektiğini söylediler" denildi.

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Erdoğan: Zirve gayet iyi geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirve sonrasında bir gazetecinin görüşmeye ilişkin sorusu üzerine zirvenin "gayet iyi geçtiğini" söyledi. Erdoğan'a dörtlü zirvede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

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