Mersinlik’teki yangının ağır bilançosu ortaya çıkıyor

Taşkent Doğa Parkı’ndan yapılan açıklamaya göre, yangından kurtulan 3 ağacın altında 103 adet kuşun zehirlenerek öldüğü bildirildi.

Bölgede yaklaşık 600 bin ağacın yandığı belirtilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Yangından çıkan dumanların etki alanının çok daha geniş olduğunu, doğa hayvanlarının da sadece kuşlardan ibaret olmadığını hatırlatarak bu çok ağır bilançonun tahminini size bırakıyoruz…”