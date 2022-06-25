  • BIST 2.554,08
  • Altın 991.359
  • Dolar 16.8836
  • Euro 17.8211
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKABu renkteki kıyafetleri giydirmeyin, çünkü…

Mersinlik’teki yangının ağır bilançosu ortaya çıkıyor

» »
Taşkent Doğa Parkı, Mersinlik’teki yangında yaklaşık 600 bin ağacın yanarak tahrip olduğunu duyurdu
Mersinlik’teki yangının ağır bilançosu ortaya çıkıyor

Taşkent Doğa Parkı’ndan yapılan açıklamaya göre, yangından kurtulan 3 ağacın altında 103 adet kuşun zehirlenerek öldüğü bildirildi.

Bölgede yaklaşık 600 bin ağacın yandığı belirtilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Yangından çıkan dumanların etki alanının çok daha geniş olduğunu, doğa hayvanlarının da sadece kuşlardan ibaret olmadığını hatırlatarak bu çok ağır bilançonun tahminini size bırakıyoruz…”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YANGIN... Mersinlik Köyü çok acil tahliye ediliyor!24 Haziran 2022 Cuma 17:30
  • İskele Belediyesi: Yangın Yerleşim Yerlerine İlerliyor24 Haziran 2022 Cuma 16:18
  • Altınova-Ağıllar bölgesine tanker çağrısı24 Haziran 2022 Cuma 14:03
  • Yangında son durum ne? Kontrol altına alınabildi mi?24 Haziran 2022 Cuma 07:45
  • YANGIN: Çok acil su tankerlerine ihtiyaç bulunmaktadır....23 Haziran 2022 Perşembe 22:02
  • İskele Kaymakamı Toroslu’dan su tankeri olanlara acil çağrı!23 Haziran 2022 Perşembe 19:38
  • Toroslu: Yangın henüz kontrol altına alınamadı, hava müdahalesi duracak!23 Haziran 2022 Perşembe 19:35
  • Kaymakamı Ertuğrul Toroslu'dan yeni açıklama: "Mücadele devam ediyor..."23 Haziran 2022 Perşembe 16:40
  • 12 bin dönüm yandı23 Haziran 2022 Perşembe 13:24
  • “Yangına 5 helikopter ile müdahale ediliyor , İsrail’den de 2 uçak hareket etti”23 Haziran 2022 Perşembe 10:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti