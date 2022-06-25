Mersinlik’teki yangının ağır bilançosu ortaya çıkıyor

Taşkent Doğa Parkı’ndan yapılan açıklamaya göre, yangından kurtulan 3 ağacın altında 103 adet kuşun zehirlenerek öldüğü bildirildi.
Bölgede yaklaşık 600 bin ağacın yandığı belirtilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
“Yangından çıkan dumanların etki alanının çok daha geniş olduğunu, doğa hayvanlarının da sadece kuşlardan ibaret olmadığını hatırlatarak bu çok ağır bilançonun tahminini size bırakıyoruz…”
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