Messi ve Ronaldo'nun eş zamanlı paylaşımı sosyal medyayı salladı

Messi ve Ronaldo, Instagram hesaplarından eş zamanlı olarak aynı fotoğrafı paylaştı.

Dünyaca ünlü yıldızlar Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun ortak paylaşımları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bir marka için objektif karşısına geçen efsaneler, ilk kez sosyal medyada birlikte yer aldıkları bir fotoğraf paylaştı. Fotoğraf büyük yankı uyandırdı.

Ronaldo, geçtiğimiz günlerde Messi için "Çok iyi bir reakbet yaşadık. Kendisiyle çok iyi bir ilişkimiz var. Ama hala bir yemek yemedik. Onunla yemekte buluşmak istiyorum" demişti.