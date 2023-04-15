  • BIST 5.092,88
  • Altın 1246.689
  • Dolar 19.3433
  • Euro 21.2623
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAEkonomik örgütler, sendikalar ve sivil toplum örgütleri toplanıyor.. Gündem Enerji!

Meta çalışanları kemer sıkma politikalarından şikayetçi

»
Meta çalışanları, Mark Zuckerberg 10 bin kişiyi daha işten çıkarmaya hazırlanırken, şirketin ücretsiz kafeterya yemeklerini ve mısır gevreğini azaltmasından şikayet ediyor.
Meta çalışanları kemer sıkma politikalarından şikayetçi

Meta’daki ekonomik sıkıntılar devam ediyor. “Metaverse”e ağırlık veren Mark Zuckerberg, bir süredir işten çıkarma haberleriyle gündeme gelirken kemer sıkma politikalarına bir yenisi daha eklendi. Şirket, şimdi de çalışanların yiyeceklerini azaltmaya gidiyor.

New York Times’ta yayınlanan habere göre; çalışanlar ikramiyelerin verilmemesinden şikayet ederken ücretsiz öğünleri de azaltıp eve ücretsiz akşam yemeği götürülmesini de zorlaştırdı. Şirketin yaptığı diğer kesintiler arasında taksi ve sağlık masrafları da yer alıyor.

Şirketin kafeteryası ayrıca menüden mısır gevreği ve atıştırmalıkları da kesti.

Times’a isim vermeden konuşan personel, yaklaşan işten çıkarmaların şirkette olumsuz bir atmosfer yarattığını söylerken eski bir çalışan olan Erin Sumner da mevcut personelin iş yeri ortamını Açlık Oyunları’na benzettiğini ve herkesin yönetime değerini kanıtlamaya çalıştığını anlatıyor.

Yaşanan bu gelişmeler, Meta’nın da Twitter, Amazon, Salesforce ve Microsoft gibi işten çıkarmalara katıldığını gösteriyor. 2022 yılının haziran ayında Elon Musk, Tesla ve SpaceX çalışanlarına haftada en az 40 saat kendi ofislerine dönmelerini veya şirketten ayrılmalarını söylemişti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yapay zekâ ile ölümsüzlük mümkün olabilir mi? Sevdiklerinizden kayıtlar almaya başlayın11 Nisan 2023 Salı 23:58
  • Bilim insanları: Yeni yapay zekalar insanların yüzde 90’ından akıllı11 Nisan 2023 Salı 22:29
  • Yapay zeka haber sunacak11 Nisan 2023 Salı 18:43
  • FBI: Halka açık şarj istasyonları kötü amaçlı yazılım bulaştırıyor11 Nisan 2023 Salı 18:25
  • Çinli Alibaba'dan ChatGPT'ye rakip: Tongyi Qianwen11 Nisan 2023 Salı 15:29
  • Elon Musk Twitter Genel Merkezi’nin tabelasını değiştirdi11 Nisan 2023 Salı 14:01
  • SpaceX Starship için fırlatma denemesi yapacak11 Nisan 2023 Salı 13:58
  • Bitcoin'in fiyatı 10 ay sonra yeniden 30 bin doları aştı11 Nisan 2023 Salı 13:10
  • Araştırma: İnsan beyni, “göz açıp kapayıncaya” kadar sahte anı üretebiliyor10 Nisan 2023 Pazartesi 23:30
  • Üniversite öğrencisi ChatGPT ile ödev yazdı, bir de kendisi: Aldığı sonuç farkı şaşırttı09 Nisan 2023 Pazar 18:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti