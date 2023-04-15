Meta çalışanları kemer sıkma politikalarından şikayetçi

Meta çalışanları, Mark Zuckerberg 10 bin kişiyi daha işten çıkarmaya hazırlanırken, şirketin ücretsiz kafeterya yemeklerini ve mısır gevreğini azaltmasından şikayet ediyor.

Meta’daki ekonomik sıkıntılar devam ediyor. “Metaverse”e ağırlık veren Mark Zuckerberg, bir süredir işten çıkarma haberleriyle gündeme gelirken kemer sıkma politikalarına bir yenisi daha eklendi. Şirket, şimdi de çalışanların yiyeceklerini azaltmaya gidiyor.

New York Times’ta yayınlanan habere göre; çalışanlar ikramiyelerin verilmemesinden şikayet ederken ücretsiz öğünleri de azaltıp eve ücretsiz akşam yemeği götürülmesini de zorlaştırdı. Şirketin yaptığı diğer kesintiler arasında taksi ve sağlık masrafları da yer alıyor.

Şirketin kafeteryası ayrıca menüden mısır gevreği ve atıştırmalıkları da kesti.

Times’a isim vermeden konuşan personel, yaklaşan işten çıkarmaların şirkette olumsuz bir atmosfer yarattığını söylerken eski bir çalışan olan Erin Sumner da mevcut personelin iş yeri ortamını Açlık Oyunları’na benzettiğini ve herkesin yönetime değerini kanıtlamaya çalıştığını anlatıyor.

Yaşanan bu gelişmeler, Meta’nın da Twitter, Amazon, Salesforce ve Microsoft gibi işten çıkarmalara katıldığını gösteriyor. 2022 yılının haziran ayında Elon Musk, Tesla ve SpaceX çalışanlarına haftada en az 40 saat kendi ofislerine dönmelerini veya şirketten ayrılmalarını söylemişti.