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Meteoroloji Dairesi beklenen uyarıyı yaptı

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Meteoroloji Dairesi beklenen uyarıyı yaptı
Meteoroloji Dairesi’nin 19 – 25 Ocak dönemini kapsayan tahminlerini açıkladı...

Kıbrıs'ta hava yarından itibaren yağmurlu...

Meteoroloji Dairesi’nin 19 – 25 Ocak dönemini kapsayan tahminlerine göre ülke belirtilen sürede genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rapora göre hava yarın parçalı bulutlu öğle saatleri yer yer hafif sağanak yağmurlu, cuma günü parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu, cumartesi günü paçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, pazartesi ve salı günleri az bulutlu, çarşamba günü ise parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 15 - 18 derece dolaylarında olacak ve rüzgâr genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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